रायपुर

छत्तीसगढ़ में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, लास्ट डेट न भूलें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है. इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं.

 

Oct 06, 2025, 07:55 AM IST



Chhattisgarh Recruit Special Educators Applications: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग स्पेशल एजुकेटर के महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रहा है. इन पदों के लिए आवेदन कल 7 अक्टूबर से शुरू होंगे. यह भर्ती योग्यता के आधार पर होगी और इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के रिक्त पद शामिल हैं. अधिसूचना के अनुसार कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये, बस करना होगा ये काम

 

छत्तीसगढ़ में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती
दरअसल,  छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है. इच्छुक अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, और आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है. आवेदन केवल पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से ही स्वीकार किए जाएंगे. यह पहल राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: खुशखबरी! घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ मे हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियां होंगी फ्री होल्ड

 

100 पदों पर भर्ती
गौरतलब है कि स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति का फैसला हाल ही में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में लिया गया था. इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी. भर्ती से संबंधित योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण नीति, चयन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध हैं. राज्य सरकार ने सभी पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन जमा कर इस अवसर का लाभ उठाएं.

