छत्तीसगढ़ देखेगा भारतीय वायुसेना की शौर्यगाथा, 5 नवंबर को रजत जयंती महोत्सव के दौरान होगा 'सूर्यकिरण एरोबैटिक शो'

Suryakiran Aerobatic Show: छत्तीसगढ़ के स्थापना के 25 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित रजत जयंती समारोह में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक शो का सबसे विशेष आकर्षण होगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:06 PM IST
छत्तीसगढ़ देखेगा भारतीय वायुसेना की शौर्यगाथा, 5 नवंबर को रजत जयंती महोत्सव के दौरान होगा 'सूर्यकिरण एरोबैटिक शो'

छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवंबर को एक ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बनेगा. भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक शो (Suryakiran Aerobatic Team – SKAT) अपने रोमांचकारी करतबों से छत्तीसगढ़ और देशवासियों को गर्व, उत्साह और देशभक्ति की भावना से भर देगी. यह शो छत्तीसगढ़ के स्थापना के 25 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित रजत जयंती समारोह का सबसे विशेष आकर्षण होगा.

छत्तीसगढ़ के आकाश में गूंजेगा भारतीय शौर्य

छत्तीसगढ़ स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह एरोबेटिक शो छत्तीसगढ़ की प्रगति, उपलब्धियों और आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा. नवा रायपुर के आसमान में जब सूर्य किरण टीम उड़ान भरेगी, तब 'बॉम्ब बर्स्ट', 'हार्ट-इन-द-स्काई' और 'एरोहेड' जैसी प्रसिद्ध फॉर्मेशन्स पूरे दर्शक समुदाय को रोमांच और गर्व से भर देंगी.

सूर्य किरण टीम का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा. यह दिखाएगा कि अनुशासन, तकनीक और टीम वर्क से कैसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है.  राज्य शासन और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

जनसहभागिता से सजेगा रजत जयंती का आकाश

रायपुर और आसपास के जिलों से हजारों नागरिक, विद्यार्थी और परिवार इस एरोबैटिक शो को देखने नवा रायपुर पहुंचेंगे. यह छत्तीसगढ़ की जनसहभागिता और राष्ट्रीय गर्व का जीवंत उदाहरण बनेगा. 'सूर्यकिरण एरोबैटिक शो' केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का प्रतीक है.

छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर गर्व की उड़ान

5 नवंबर को नवा रायपुर का आसमान गर्व, रोमांच और देशभक्ति के रंगों से भर उठेगा. सूर्य किरण टीम का यह ऐतिहासिक शो छत्तीसगढ़ की रजत जयंती को यादगार बना देगा और हर दर्शक के मन में भारत के वीर वायुसैनिकों के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जगाएगा.

उल्लेखनीय है कि 1996 में गठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम भारतीय वायुसेना की सटीकता, साहस और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है. अपने गठन के बाद से इस टीम ने भारत की हवाई क्षमता और अनुशासन का भव्य प्रदर्शन देश-विदेश के अनेक मंचों पर किया है. सूर्य किरण टीम एशिया की एकमात्र नौ विमान की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम है, जो भारतीय वायुसेना की तकनीकी क्षमता, अनुशासन और समन्वय की मिसाल मानी जाती है. इनके विमानों की उड़ानें इतनी सटीक होती हैं कि कभी-कभी पंखों के बीच की दूरी पांच मीटर से भी कम रह जाती है. यही वह कौशल है जो भारत को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान देता है.

स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भर भारत की उड़ान

टीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत HJT-16 Kiran Mk-II से की थी. वर्ष 2015 में इसने स्वदेशी तकनीक पर आधारित HAL Hawk Mk-132 Advanced Jet Trainer के साथ नई उड़ान भरी. सूर्य किरण टीम केवल हवाई करतबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा के लिए प्रेरित करती है.

देश और दुनिया में 700 से अधिक प्रदर्शन

अब तक सूर्यकिरण टीम ने भारत और विदेशों में 700 से अधिक प्रदर्शन किए हैं. श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ब्रिटेन और थाईलैंड जैसे देशों में इस टीम ने भारत का गौरव बढ़ाया है. टीम ने सिंगापुर एयर शो, दुबई एयर शो और रॉयल थाई एयर फोर्स की 88वीं वर्षगांठ पर भी शानदार प्रस्तुतियां दीं. इन प्रदर्शनों ने भारत की तकनीकी क्षमता और रक्षा सहयोग की भावना को दुनिया के सामने रखा है.

खेल और संस्कृति से जुड़ा गौरवपूर्ण अध्याय

2023 में सूर्यकिरण टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट विश्वकप के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया था. इस अवसर ने खेल और सैन्य गौरव को एक साथ जोड़ने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, 'यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव का अवसर है कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हमारे रजत जयंती समारोह का हिस्सा बनेगी. छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर यह शो राज्य के विकास, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की उड़ान का प्रतीक बनेगा. यह प्रदर्शन न केवल हमारे युवाओं में देशभक्ति और गर्व की भावना को प्रबल करेगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रसेवा की प्रेरणा भी देगा. मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनें और हमारे वीर वायुसैनिकों के कौशल को सलाम करें.'

