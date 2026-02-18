Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3113751
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, इन नेताओं का खत्म होगा कार्यकाल

Chhattisgarh Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है. कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में दो सीटों पर होगा राज्यसभा चुनाव
छत्तीसगढ़ में दो सीटों पर होगा राज्यसभा चुनाव

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं, जिनके लिए चुनाव का ऐलान हो गया है. 16 मार्च 2026 को देश के अलग-अलग राज्यों से खाली हो रही राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी दो सीटें हैं, जिन पर चुनाव होगा. राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट पहले से ही शुरू हो चुकी थी. बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस विधायकों की संख्या को देखते हुए एक-एक राज्यसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस को मिल सकती है. इसके लिए अब सुगबुगाहट और तेज होने वाली है. 

इन नेताओं का कार्यकाल पूरा 

छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है. दोनों नेताओं का कार्यकाल अप्रैल में ही खत्म हो रहा है, ऐसे में मार्च में सीटों को भरने के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे. दोनों नेताओं का कार्यकाल खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि अब एक सीट बीजेपी के खातें में जाने वाली है, ऐसे में बीजेपी के नेता भी सक्रिए हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता भी एक सीट के लिए एक्टिव हो रहे हैं. क्योंकि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस स्थानीय नेताओं को राज्यसभा भेजेगी या बाहरी नेताओं को भी मौका मिलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें 

बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें आती है. वर्तमान में कांग्रेस के पास चार और बीजेपी के पास एक सीट है. कांग्रेस से केटीएस तुलसी, फूलोदेवी नेताम, राजीव शुक्ला, रंजीता रंजन हैं, जबकि बीजेपी से देवेंद्र प्रताप सिंह राज्यसभा सांसद हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वापसी के बाद अब राज्यसभा के समीकरण भी बदलते दिख रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ सकती है. क्योंकि बीजेपी के पास 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 35 विधायक हैं, इसके अलावा एक विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं, ऐसे में अब बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या 3 हो सकती है, जबकि कांग्रेस के सांसदों की संख्या 2 हो सकती है.

ये भी पढे़ंः छत्तीसगढ़ में दिन चल रहे पंखें रातें हो रही ठंडी, रायपुर में तापमान 33 डिग्री

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh rajya sabha electionchhattisgarh news

Trending news

MP Crime News
युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, हाथ-पैर तोड़े और प्लायर से उखाड़ दिए नाखून
Katni News
ट्रेन से 4 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू, झारखंड से बहला-फुसलाकर लाया जा रहा था
MP Budget 2026
MP में कांग्रेस ने उठाया कर्ज को लेकर सवाल, बजट से पहले वित्त मंत्री ने दे दिया जवाब
MP Budget 2026
MP Budget: रोजगार की बहार, 50 हजार सरकारी नौकरियां, लाड़ली बहनों-किसानों की उम्मीद
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! होली के दिन भी खुली रहेंगी दुकानें
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोजशाला मामले में सुनवाई आज, मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन,पढ़ें 18 फरवरी की खबरें
rewa news
रीवा में बड़ा एक्शन: 300 से ज्यादा लोगों पर FIR, 3 घंटे तक शहर जाम; जानिए पूरा मामला
mp news
15 बच्चों पर 3 टीचर और 2 लाख का वेतन, शिक्षकों को नहीं पता शिक्षा मंत्री का नाम
Ujjain News Hindi
चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला, जान बचाने के लिए ऊंचाई से नीचे उतरने लगे लोग
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ को मिले 7 नए IAS, राज्य सेवा के अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, जानिए नाम