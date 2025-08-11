छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा आदेश, 15 अगस्त को सभी मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों पर फहराया जाए तिरंगा

Waqf Board Flag Hosting: छत्तीसगढ़ के हर मस्जिद, मदरसा और दरगाह में 15 अगस्त के दिन तिरंगा लहराना का आदेश जारी हुआ है. स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी मदरसे, दरगाह और मस्जिदों पर ध्वजारोहण हो ऐसा आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किया गया है. वक्फ बोर्ड ने अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझते हुए इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाए.

मस्जिदों पर लहराए तिरंगा

15 अगस्त आने में बस कुछ ही दिन दूर है ऐसे में आज से हर घर तिंरगा अभियान मनाया जा रहा है. इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किया है. निर्देश जारी कर कहा गया है कि "इस साल 15 अगस्त 2025 को हमारा 28वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया जाए. स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझे तथा देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे का परिचय देते हुए इस अवसर की गरिमा बनाए रखें."

वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष का बयान

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष, सलीम राज ने कहा कि, "तिरंगा हमारी मान सम्मान और अभिमान है इसको देखते हुए शहर के सभी मस्जिदों में तिरंगा फहरना चाहिए. 15 अगस्त एक उत्त्म परिस्थिति है और देश से प्यार को दर्शाने का भी एक अवसर है जिस वजह से ध्वजारोहण करना अनिवार्य है. आगे उन्होने कहा कि कई मदरसों और मस्जिदों में ध्वजारोहण नहीं किया जाता है. सभी ये बात समझे कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है किसी धर्म का पर्व नहीं है. इसलिए राष्ट्रीय पर्व को मनाते हुए हर जगह तिरंगा फहराना चाहिए."

तिरंगा हमारी आन बान और शान

वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है. हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सभी को सम्मान प्रकगट करना चाहिए. इसी सम्मान के प्रति भारत के हर नागरिकों को अपने घर पर तिरंगा झंडा को लगाए. भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन कर उभर रहा है. भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है. आज हर भारतीय अपने आप को भारतीय कहने पर गौरवान्वित महसूस करता है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

रिपोर्ट: राजेश निलशाद, Z मीडिया, रायपुर