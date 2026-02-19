Advertisement
छत्तीसगढ़ में फरवरी में ही गर्मी हुई तेज, राजनांदगांव में 34 डिग्री पारा, रायपुर भी हुआ गर्म

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में फरवरी के महीने में ही मार्च जैसी गर्मी होना शुरू हो गई है. राजनांदगांव जिले में तापमान 34 डिग्री के पास चला गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:24 AM IST
छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी गर्मी
छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी गर्मी

CG Weather Update News: छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम ड्राई बना हुआ है. तापमान में बढ़ोत्तरी की वजह से गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले हफ्ते में मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नजर नहीं आती है और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान फिलहाल स्थिर हो गया है, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं देखी जा रही है, ऐसे में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है. उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में सुबह और रात में हल्की ठंडक दिख रही है, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में अब रात में भी ठंड का असर ज्यादा नहीं दिख रहा है. 

राजनांदगांव सबसे गर्म 

मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म बना हुआ है, यहां पर तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो फिलहाल सबसे ज्यादा है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 9 डिग्री दर्ज किया गया है, ऐसे में यहां सुबह के वक्त हल्की ठंड का एहसास है, जबकि सुबह के वक्त हल्की धुंध भी दिख रही है. वहीं राजधानी रायपुर और बिलासपुर में भी तापमान 30 डिग्री के ऊपर ही चल रहा है. छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी होना शुरू हो गई है, ऐसे में अब इसे गर्मी की शुरुआत माना जा रहा है. 

मौसम में बदलाव के संकेत नहीं 

फिलहाल छत्तीसगढ़ के मौसम में ज्यादा बदलाव के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं. क्योंकि राज्य में अभी कोई सक्रिय सिस्टम भी एक्टिव नहीं है, ऐसे में तेज बारिश या बादल छाने की संभावना भी नहीं दिख रही है. दोपहर के वक्त में अच्छी धूप खिल रही है. केवल सरगुजा संभाग के जिलों में सुबह के वक्त तापमान नीचे जा रहा है, लेकिन दोपहर तक यहां भी तापमान में बढ़ोत्तरी हो जाती है. छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर बढ़ने से अब लोगों की रूटीन प्रक्रिया भी बदलाव दिख रहा है. 

फरवरी में ज्यादा ठंड नहीं 

फरवरी में आमतौर पर ठंड का हल्का असर देखने को मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार फरवरी के महीने में ही ज्यादा ठंड का असर नहीं दिख रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि लंबे समय बाद फरवरी में ज्यादा ठंड नहीं रही है, फरवरी में केवल पहला हफ्ता ही ठंडा गुजरा है, बाकि के हफ्ते में लगातार तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि होली तक अच्छी खासी ठंड होनी शुरू हो जाएगी. 

Chhattisgarh WeatherCG News

