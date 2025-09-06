छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी, आज ऐसा रहेगा मौसम
छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी, आज ऐसा रहेगा मौसम

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने शनिवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, 12 जिलों में आज झमाझम बारिश होने की संभावना जारी की गई है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:52 AM IST
छत्तीसगढ़ का मौसम
छत्तीसगढ़ का मौसम

Heavy Rain Alert Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में भी मानसून फिलहाल एक्टिव बना हुआ है, मौसम विभाग ने शनिवार को भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि गरज-चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक जशपुर, कोरबा, नारायणपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोंडागांव समेत अन्य कई जिलों में शनिवार को झमाझम बारिश हो सकती है. इन इलाकों में आज मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और आंधी चलने की संभावना जताई गई है, मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में फिलहाल वेदर सिस्टम एक्टिव बना हुआ है, जिससे अच्छी बारिश हो रही है. 

येलो अलर्ट जारी 

मौसम विभाग के अनुसार, यलो अलर्ट वाले जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाएं संभावित हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है. वहीं राज्य के अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, शुक्रवार की तुलना में तीव्रता थोड़ी कम रही है, लेकिन सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, ऐसे में आज भी यहां अच्छी बारिश हो सकती है. 

कोरबा बांध के गेट खुले 

लगातार हो रही बारिश से डैम भी लबालब हो गए हैं. बारिश के चलते कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 358.10 मीटर तक पहुंच गया है, जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डैम के 8 गेट खोल दिए गए है, इससे हसदेव नदी में 49,904 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. वहीं जलस्तर बढ़ने के कारण डैम के आसपास स्थित 32 गांवों को अलर्ट किया गया है. प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों के किनारे जाने से बचने की अपील की है, क्योंकि पानी का बहाव भी तेज बना हुआ है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश 

मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस सीजन में अच्छी बारिश हुई है. प्रदेश में अब तक कुल 976.5 बारिश दर्ज की गई है. जो औसत से अच्छी बारिश मानी जा रही है. वहीं बस्तर, बेमेतरा, जगदलपुर में भी इस बार अच्छी बारिश हुई है. जबकि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग भिलाई जैसे शहरों में भी बारिश का कोटा पूरा हो गया है. फिलहाल मानसून का आखिरी पखवाड़ा बना हुआ है, जिसमें अच्छी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल एक वेदर सिस्टम एक्टिव है, जो सीधे छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, ऐसे में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिससे नमी होने की वजह से फिलहाल छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो रही है. 

