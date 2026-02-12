Advertisement
छत्तीसगढ़ में ठंड का असर हुआ कम, अब बस सुबह रात में सर्दी, रायपुर 32 डिग्री हुआ तापमान

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ के तापमान में अब बढ़ोत्तरी होने लगी है, जिससे रायपुर से लेकर बिलासपुर तक ठंड का असर कम हो गया है, जबकि गर्मी का एहसास दोपहर के वक्त लगना शुरू हो गया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:15 AM IST
छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगा तापमान
छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगा तापमान

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ के तापमान में बढ़ोत्तरी की वजह से अब ठंड का असर कम हो गया है, राज्य के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे अब केवल सुबह और रात के वक्त ही ठंड का असर दिख रहा है. हालांकि सरगुजा संभाग के जिलों में फिलहाल तापमान सबसे ज्यादा कम दिख रहा है, यहां पर सुबह के वक्त ठंड का असर दिख रहा है, लेकिन दोपहर में धूप खिलने से गर्मी का असर दिख रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल तापमान स्थिर रहने की संभावना दिख रही है, जहां ज्यादा उतार-चढ़ाव अभी इस हफ्ते तापमान में नहीं दिखने वाला है. 

रायपुर सबसे गर्म, अंबिकापुर ठंडा 

फिलहाल छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर ही सबसे ज्यादा तापमान वाली जगह बनी हुई है, बीते 24 घंटे के दौरान यहां का तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अंबिकापुर में फिलहाल सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, यहां का तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस के पास रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में फिलहाल अंबिकापुर में ही ठंड का असर ज्यादा दिख रहा है, यहां सुबह के वक्त हल्की धुंध भी दिख रही है, जबकि पेंड्रा में भी सुबह के वक्त तापमान में गिरावट से ठंड हो रही है. छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव दिख रहा है. 

दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ आने वाले जिलों में अच्छी धूप अब दोपहर के वक्त में हो रही है, जगदलपुर, सुकमा, रायगढ़, राजनांदगांव, बीजापुर जिलों में अब गर्मी का एहसास होने लगा है, क्योंकि यहां दोपहर के वक्त तापमान में तेज बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे गर्मी का एहसास बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि अब केवल रात और सुबह के वक्त ही हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप हो रही है, जिससे ठंड का असर बढ़ता जा रहा है. तापमान में बढ़ोत्तरी की वजह गर्मी हो रही है. 

बारिश के आसार नहीं 

छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश के आसार किसी तरह से नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहां कोई सिस्टम एक्टिव नहीं हैं, जिसके चलते बारिश के चांस नहीं है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. कई जिलों में अब रात के वक्त भी तापमान में बढ़ोत्तरी होने लगी है. जिससे दिन में भी गर्मी दिख रही है. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और बने रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Chhattisgarh Weathercg weather today

