Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में ड्राई हुआ मौसम, दुर्ग सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा, रायपुर में छायी धुंध

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई बना हुआ है, ऐसे में फिलहाल राज्य में गर्मी का असर शुरू हो गया है, जबकि तापमान में किसी तरह की गिरावट नहीं होने से मौसम स्थिर बना हुआ है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:19 AM IST
छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ शुष्क
छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ शुष्क

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का मिजाज स्थिर है, क्योंकि यहां के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि कोई भी सक्रिए सिस्टम एक्टिव नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ में तापमान स्थिर बना हुआ है. प्रदेश में अगले सात दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होने की संभावना नजर आती है. वहीं कई जिलों में दोपहर के वक्त अब तापमान में बढ़ोत्तरी नजर आने लगी है, जिससे गर्मी का एहसास होना जरूर शुरू हो गया है. वहीं छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की संभावना भी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है.

छत्तीसगढ़ में गर्मी शुरू 

छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का हाल बदला है, सुबह के वक्त हल्की ठंड का एहसास हो रहा है. लेकिन दोपहर में धूप बढ़ने के बाद ही पंखा चलाने की स्थिति बन रही है. लेकिन दोपहर के बाद शाम और रात को हल्की ठंड का एहसास फिर शुरू हो जाता है. ऐसे में इस मौसम में लोगों को अपना ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होना है. शुक्रवार के दिन मौसम का मिजाज ड्राई रहेगा. हालांकि उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में भले ही मौसम ड्राई है, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है. 

दुर्ग सबसे गर्म 

तापमान की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल दुर्ग सबसे ज्यादा गर्म बना हुआ है, यहां का तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. वहीं राजनांदागांव और जगदलपुर का तापमान भी 32 डिग्री के पास बना हुआ है. सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ है, जिससे यहां सुबह के वक्त ठंड लग रही है, लेकिन अब दोपहर के वक्त यहां भी ठंड का असर कम हो गया है. मौसम का फिलहाल कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है, जिससे छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की बारिश की स्थिति नहीं बन रही है. 

ठंड की विदाई 

छत्तीसगढ़ में फरवरी के महीने में अब ठंड की विदाई शुरू हो गई है. आमतौर पर कई बार ठंड रह जाती है, लेकिन इस बार तय समय से ही ठंड विदाई ले रही है. उत्तर भारत से गुजरने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर की वजह से कई बार हल्की ठंड बनी रहती है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है. अभी छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के पास ही बना हुआ है. जिससे राज्य में सुबह-शाम हल्की ठंडी और दोपहर में गर्मी का असर बना हुआ है. 

Chhattisgarh Weatherchhattisgarh weather news

