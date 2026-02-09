छत्तीसगढ़ में दिन में बढ़ने लगी गर्मी, सुबह-रात में हो रही ठंड, अगले 24 घंटे ऐसा रहेगा मौसम

CG Weather Today News: छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल ड्राई बना हुआ है. तापमान में स्थिरता होने के चलते कही भी तेज ठंड का अलर्ट नहीं है, वहीं दोपहर के वक्त तापमान में बढ़ोत्तरी होने की वजह से गर्मी का असर भी अब हल्का-हल्का शुरू हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में फिलहाल आने वाले 24 घंटे तक तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नजर नहीं आती है, अब कुछ दिनों बाद तापमान में हल्की बढ़ोत्तरी ही शुरू हो सकती है, जिससे ठंड का असर अब धीरे-धीरे और खत्म होगा और तापमान बढ़ेगा.

अंबिकापुर सबसे ठंडा

फिलहाल छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में ही सबसे ज्यादा ठंड का असर दिख रहा है, यहां तापमान 8.4 डिग्री पहुंच गया है, जिसके चलते सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा ठंड का असर दिख रहा है. वहीं बाकि के जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोत्तरी हो रही है. राजनांदगांव फिलहाल सबसे ज्यादा गर्म बना हुआ है, यहां का तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं बारिश की स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में कही नजर नहीं आती है, उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान में स्थिर हो रहा है, जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, फिलहाल बस्तर संभाग में अब तापमान का असर बढ़ा है.

ठंड होगी कम

छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में ठंड कम होगी, मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, ऐसे में अगले सात दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, ठंड का असर अब तेज नहीं होने वाला है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता है तो फिर मौसम की स्थिति में बदलाव दिख सकता है. फिलहाल रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में तापमान स्थिर नजर आ रहा है, लेकिन सरगुजा संभाग में ही केवल ठंड का असर बढ़ा हुआ है.

फरवरी का पहला हफ्ता ठंडा

छत्तीसगढ़ में फिलहाल फरवरी का पहला हफ्ता ठंडा गुजरा है, मौसम विभाग ने बताया कि इस बार जनवरी का महीना पूरा ठंडा निकला है, जबकि फरवरी का पहला हफ्ता भी ठंडा गुजरा है, हालांकि दूसरे हफ्ते से ठंड कम होने की संभावना दिख रही है. फइलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम आने वाले कुछ दिनों तक ड्राई रहने की ही संभावना है.

