रायपुर से जगदलपुर तक गर्मी, छत्तीसगढ़ में फरवरी में ही बदले तापमान के तेवर, चलने लगे पंखें

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम स्थिर है, यानि तापमान में अब गिरावट नहीं हो रही है, जिसके चलते गर्मी का असर तेज हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय में छत्तीसगढ़ के तापमान में और ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी. मौसम विभाग का कहना है रायपुर में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि जगदलपुर में भी गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है. यहां दोपहर के वक्त तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. फिलहाल मौसम में ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिससे तापमान में स्थिरता होने की वजह से गर्मी का असर दिख रहा है.

छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कोई भी सिस्टम छत्तीसगढ़ में एक्टिव नहीं दिख रहा है. न ही उत्तर की तरफ से हवाओं की रफ्तार ज्यादा है, जबकि न ही दक्षिण की तरफ से अभी गर्म हवाओं का असर शुरू हुआ है, ऐसे में मौसम में फिलहाल स्थिरता दिख रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर ज्यादा दिख रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी तरह से ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, शुक्रवार के दिन भी मौसम पूरी तरह से शुष्क ही रहा और कही भी किसी तरह की बारिश की संभावना नहीं दिखी है. ऐसे में अभी गर्मी ही दिख रही है.

रायपुर में 34 डिग्री पारा

राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि जगदलपुर में 33 डिग्री, राजनांदगांव में 32 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड हुआ है, यानि तापमान में अब लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. वहीं 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया है, जो एक तरह से सबसे ज्यादा ठंडा है, लेकिन अब यहां भी तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में किसी भी तरह का कोई एक्टिव सिस्टम नहीं दिख रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से तापमान में गिरावट के आसार नहीं दिख रहे हैं.

फरवरी के महीने में आमतौर पर ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार ठंड का असर पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है. माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते तक अच्छी खासी गर्मी का एहसास शुरू हो जाएगा, यानि ठंड का असर ज्यादा नहीं रहने वाला है.

