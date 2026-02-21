Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3117328
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर से जगदलपुर तक गर्मी, छत्तीसगढ़ में फरवरी में ही बदले तापमान के तेवर, चलने लगे पंखें

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में गर्मी के तेवर फरवरी में ही दिखने शुरू हो गए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर से लेकर जगदलपुर तक गर्मी का एहसास बढ़ना शुरू हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में गर्मी शुरू
छत्तीसगढ़ में गर्मी शुरू

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम स्थिर है, यानि तापमान में अब गिरावट नहीं हो रही है, जिसके चलते गर्मी का असर तेज हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय में छत्तीसगढ़ के तापमान में और ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी. मौसम विभाग का कहना है रायपुर में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि जगदलपुर में भी गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है. यहां दोपहर के वक्त तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. फिलहाल मौसम में ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिससे तापमान में स्थिरता होने की वजह से गर्मी का असर दिख रहा है. 

छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क 

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कोई भी सिस्टम छत्तीसगढ़ में एक्टिव नहीं दिख रहा है. न ही उत्तर की तरफ से हवाओं की रफ्तार ज्यादा है, जबकि न ही दक्षिण की तरफ से अभी गर्म हवाओं का असर शुरू हुआ है, ऐसे में मौसम में फिलहाल स्थिरता दिख रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर ज्यादा दिख रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी तरह से ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, शुक्रवार के दिन भी मौसम पूरी तरह से शुष्क ही रहा और कही भी किसी तरह की बारिश की संभावना नहीं दिखी है. ऐसे में अभी गर्मी ही दिख रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रायपुर में 34 डिग्री पारा 

राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि जगदलपुर में 33 डिग्री, राजनांदगांव में 32 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड हुआ है, यानि तापमान में अब लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. वहीं 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया है, जो एक तरह से सबसे ज्यादा ठंडा है, लेकिन अब यहां भी तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में किसी भी तरह का कोई एक्टिव सिस्टम नहीं दिख रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से तापमान में गिरावट के आसार नहीं दिख रहे हैं. 

फरवरी के महीने में आमतौर पर ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार ठंड का असर पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है. माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते तक अच्छी खासी गर्मी का एहसास शुरू हो जाएगा, यानि ठंड का असर ज्यादा नहीं रहने वाला है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट, देखें पूरी लिस्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhattisgarh Weatherchhattisgarh weather today

Trending news

mp news
MP में SIR के बाद आज जारी होगी फाइनल लिस्ट, साफ हो जाएगी वोटरों की तस्वीर
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज दतिया दौरे पर रहेंगे CM मोहन, भोपाल में बदला मौसम, पढ़ें 21 फरवरी की खबरें
dhar news
शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर रस्सी से...
Ambikapur News
शहर में कुछ तो गड़बड़ है! नवागढ़ में फैली खतरनाक बीमारी, अब तक 42 मरीज आए सामने
mp news
AI इस्तेमाल में देश का 5वां राज्य बना MP, अब शिक्षा और इंडस्ट्री तक होगा विस्तार
Atmanand schools
आत्मानंद स्कूलों में निकली बंपर नौकरियां, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
MP Government Schemes
शादी नहीं हुई तो भी मिलेंगे रुपए! क्या है मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना? जानिए
Bhopal division
होली पर घर जाना होगा आसाना! भोपाल मंडल से गुजरेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल
indian railway
छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट, देखें पूरी लिस्ट
bhopal news
एमपी कांग्रेस में मची खलबली, उपनेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे ने दिया इस्तीफा