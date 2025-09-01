छत्तीसगढ़ में आज ऐसा रहेगा मौसम, रायपुर में बादल, बीजापुर-सुकमा में आफत की बारिश !
छत्तीसगढ़ में आज ऐसा रहेगा मौसम, रायपुर में बादल, बीजापुर-सुकमा में आफत की बारिश !

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून फिलहाल सक्रिए बना हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा बारिश बस्तर में हो रही है. आज भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:49 AM IST
छत्तीसगढ़ में आज कैसा रहेगा मौसम
छत्तीसगढ़ में आज कैसा रहेगा मौसम

Chhattisgarh Ka Mausam: छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है. क्योंकि यहां मानसून पूरी ताकत से सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने आज भी बस्तर संभाग के जिलों नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, वहीं राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान बस्तर संभाग में झमाझम बारिश से हालात बिगड़े हैं, कई गांवों में पानी भर गया है और सड़क संपर्क भी बाधित हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले तीन दिनों तक छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने की संभावना है. 

यहां बारिश की संभावना 

छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है, आसमान में बादलों का डेरा है और मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदी नाले फिलहाल उफान पर बने हुए हैं, वहीं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों में भी आज बारिश का अलर्ट है, ऐसे में यहां भी प्रशासन सतर्क बना हुआ है. 

बस्तर में सबसे ज्यादा बारिश 

बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कुछ गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है, सुकमा और बीजापुर में कुछ ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां राहत और बचाव कार्य जारी हैं। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है, एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है. खासकर दक्षिणी जिलों में अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. क्योंकि यहां झमाझम बारिश का दौर पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है. हालांकि तापमान गिरने से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन बिजली गिरने और जलभराव जैसी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं. 

मौसम विभाग ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है, विशेष रूप से खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की चेतावनी दी गई है, प्रशासन ने भी स्कूलों में छुट्टी, ग्रामीण इलाकों में निगरानी, और राहत शिविरों की तैयारी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. क्योंकि मौसम विभाग ने बताया कि 90 सालों बाद बस्तर संभाग में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, जिससे इस बार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं. 

