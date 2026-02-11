छत्तीसगढ़ में दिन में होने लगा गर्मी का एहसास, रातें हो रही ठंडी, नहीं बदलेगा तापमान

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के मौसम में तापमान में बढ़ोत्तरी दिखना शुरू हो गई है, जिससे यहां अब दिन में गर्मी का हल्का एहसास होना शुरू हो गया है. वहीं रात में तापमान में गिरावट होने की वजह से ठंड बढ़ जाती है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ के तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिखती है, ऐसे में फिलहाल ठंड अब ज्यादा तेज का असर राज्य में नहीं बढ़ेगा. वहीं उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड चल रही है, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल तापमान पूरी तरह से गर्म होना शुरू हो गया है. यहां मौसम विभाग ने अब तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है. फिलहाल छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में ही सबसे ज्यादा ठंड का असर देखने को मिल रहा है.

तापमान बढ़ने लगा

मौसम विभाग ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग के कुछ जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी होने लगी है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि बस्तर संभाग के जिलों में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे ठंड का असर यहां पूरी तरह से खत्म हो गया है. मौसम विभाग ने बताया कि 24 घंटे के दौरान दुर्ग में सबसे ज्यादा 32.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. जबकि राज्य में फिलहाल बारिश की स्थिति बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, यानि छत्तीसगढ़ में तापमान अभी स्थिर रहने की संभावना ज्यादा है.

मौसम विभाग के मुताबिक अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, पेंड्रा, राजनांदगांव जिलों में तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, यहां दिन में गर्मी का असर बढ़ा हुआ है, लेकिन रात का तापमान फिलहाल सामान्य से लगभग 4 डिग्री तक नीचे जा रहा है, जिससे रात और सुबह के वक्त हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन कोहरा अब कही भी राज्य में नहीं दिख रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगड़ में फरवरी के आखिरी हफ्ते तक ठंड लगभग आधी बचेगी, यानि गर्मी का एहसास अब यहां तेज होना शुरू हो जाएगा.

बारिश के चांस नहीं

फिलहाल छत्तीसगढ़ में बारिश की भी कोई स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई सिनॉप्टिक सिस्टम एक्टिव नहीं है, ऐसे में आने वाले दिनों में यहां तेज बारिश के चांस नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम स्थिर रहने की संभावना ज्यादा बनती दिख रही है. यानि न तापमान में ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी और न ही गिरावट दिखेगी.

