छत्तीसगढ़ में दिन चल रहे पंखें रातें हो रही ठंडी, रायपुर में तापमान 33 डिग्री, बढ़ने लगी गर्मी

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में मौसम अब ड्राई बना हुआ है, यहां पर तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है. हालांकि अब धीरे-धीरे गर्मी का असर तेज हो गया है और दोपहर में पूरी तरह से गर्मी की स्थिति बन गई है. मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल छत्तीसगढ़ के मौसम में किसी तरह के बड़े बदलाव की संभावना नजर नहीं आती है, यहां पर तेज बारिश या फिर ठंड जैसे आसार अब नहीं बन रहे हैं. अब केवल तापमान में बढ़ोत्तरी की वजह से गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर अच्छा खासा हो गया है, जिससे यहां दोपहर में अब गर्मी हो रही है.

रायपुर में 33 डिग्री पारा

राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहां तापमान 33 डिग्री के पास पहुंच गया है. मौसम विभाग ने का कहना है कि आने वाले 24 घंटे के दौरान यहां के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोत्तरी और दिख सकती है. सबसे कम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में बना हुआ है, यहां पर अभी सुबह के वक्त धुंध का असर देखने को मिल रहा है, जबकि रात में भी ठंड हो रही है, लेकिन दोपहर में गर्मी का असर यहां भी दिख रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में किसी भी तरह का कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिससे तेज बारिश या मौसम में बदलाव की संभावना नजर नहीं आती है.

फरवरी में ऐसा रहा मौसम

छत्तीसगढ़ में इस बार फरवरी में मौसम में कई बदलाव दिखे हैं. फरवरी का पहला हफ्ता जहां लगातार ठंड में गुजरा तो दूसरे हफ्ते से तापमान में बढ़ोत्तरी शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी में आमतौर पर मौसम ऐसा ही रहता और साफ दिखता है, जहां केवल सतही हवाएं चलती हैं, जिससे हल्की ठंडी का असर भी होता है, जबकि गर्मी भी बढ़ना शुरू हो जाती है. हालांकि कई बार पश्चिमी विक्षोभों का असर दिखता है, जिससे मौसम बदल जाता है, लेकिन फिलहाल बारिश जैसी संभावना नजर नहीं आ रही है.

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अब गर्मी का असर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फरवरी के आखिरी हफ्ते में तापमान में बढ़ोत्तरी की पूरी संभावना नजर आ रही है, उत्तरी और केवल मध्य छत्तीसगढ़ में ही हल्की ठंडी का एहसास सुबह और रात के वक्त दिख रहा है, लेकिन दिन में अब ठंड गायब हो चुकी है. वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रात में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में अब धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा.

