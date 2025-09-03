त्योहारों पर वेटिंग का झंझट खत्म! 5 घंटा कम समय में रायपुर से वाराणसी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी 2 वंदे-अमृत भारत ट्रेन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906854
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

त्योहारों पर वेटिंग का झंझट खत्म! 5 घंटा कम समय में रायपुर से वाराणसी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी 2 वंदे-अमृत भारत ट्रेन

Vande Bharat Train News: छत्तीसगढ़ को दो वंदेभारत ट्रेन और दो अमृतभारत ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है. त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है. इसके लिए बिलासपुर रेल मंडल की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है. हरी झंडी मिलते ही लोगों को वेटिंग टिकट से छुटकारा मिल जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ को मिलेगी 2 वंदेभारत
छत्तीसगढ़ को मिलेगी 2 वंदेभारत

CG Vande Bharat Train Update: जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ट्रेनों में टिकट की वेटिंग बढ़ने लगी है. त्योहारी सीजन में लोगों को हर बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन इस बार इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है. भारतीय रेलवे, छत्तीसगढ़ को दो वंदेभारत और दो अमृत भारत ट्रेनों सौगात देने जा रहा है. आइए जानते हैं, कौन-कौन से रूट पर चलेंगी. इन ट्रेनों की क्या टाइमिंग रहेगी. 

बिलासपुर रेलवे मंडल से मिली जानकारी के अनुसार, यहां के अधिकारियों ने इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलेगी, वैसी ही इन ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दोंनों वंदे भारत ट्रेनें दुर्ग से वाराणसी, दुर्ग से जबलपुर के लिए चलेंगे. वहीं अमृत भारत ट्रेन दुर्ग से लोकमान्य तिलक मुंबई और दुर्ग से कामाख्या के बीच चलाई जाएगी. 

रायपुर से रोज 70000यात्रियों का सफर
रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में ज्यादातर वेटिंग रहती है. पिछले एक महीने से अधिक वेटिंग चल रही है. लेकिन जब वंदेभारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने लगेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. आंकड़ों के अनुसार, रायपुर से रोजाना 70 हजार यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रायपुर से दो और नई ट्रेंनों का संचालन
आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 120 और दुर्ग से 15 से अधिक ट्रेनें संचालित होती हैं. राजधानी होने के चलते रायपुर से रोजाना 70 हजार यात्री सफर करते हैं. त्योहारी सीजन को देखते हुए, भीड़ नियंत्रण और लंबे रूट पर ट्रेनों की कमी को लकेर रायपुर रेलवे मंडल ने रेलवे बोर्ड से नई ट्रेनों के लिए प्रस्ताव रखा है. त्योहारी सीजन में भीड़ को संभालने के लिए दुर्ग से हावड़ा और दुर्ग से गुवाहाटी के बीच 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसकी तैयारी रायपुर रेलवे मंडल ने पूरी कर ली है.

नई ट्रेनें शुरू होने से यात्रियों को फायदा
1. रायपुर से कामाख्या अमृत भारत चलने से 1808 किमी दूरी, अब 34 की जगह 30 घंटे में पूरी होगी. यानि पूरे चार घंटे का समय बचेगा. 
2. रायपुर से लोकमान्य तिलक अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने से 1108 किमी दूरी, सिर्फ 17 घंटे में तय होगी. इससे पहले यह दूरी 19 घंटे में पूरा सफर होता था. 
3. वहीं रायपुर से प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से 823 किमी दूरी का सफर तक सिर्फ 14 घंटे में वाराणसी पहुंच सकेंगे. अभी 19 घंटे का समय लगता है. 
4. रायपुर से जबलपुर वंदे भारत से 591 किमी दूरी, सिर्फ 7 घंटे में तय होगी. पूरा 2 घंटे का समय बचेगा. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Vande Bharat TrainAmrit bharat train

Trending news

mp news
हाईकोर्ट जज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, खुद को किया केस से अलग, फोन करने का आरोप
mp news
मूंग बेचने के बाद भी नहीं मिला पैसा, रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा किसान,समझाइश देकर उतारा
mp news
जमीन निगल गई या आसमान खा गया! अंतिम संस्कार के बाद अचानक गायब हुई अस्थियां
ujjain news
बीच सड़क पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, रिश्तेदार ने ही उतारा मौत के घाट
Neemuch News
गणेश उत्सव में अश्लीलता! धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में फिल्मी गानों पर हुआ जमकर डांस
Mahtari Vandan Yojana cg
महतारी वंदन योजना 19वीं किस्त: खाते में पैसा न आए तो यहां करें शिकायत, जानें प्रोसेस
balodabazar news
स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, 8 महीने बाद आया ऐसा बिल कि शख्स खो बैठा आपा! जानें मामला
chhattisgarh news
सालभर इंतजार, एक दिन के दर्शन.....3 सितंबर को खुलेगा रहस्यमयी लिंगेश्वरी मंदिर
indore news
इंदौर में चूहे के काटने से बच्चे की मौत, लापरवाही के आरोप में 2 नर्स निलंबित
chhattisgarh nes
अंधविश्वास का खूनी खेल! कोरिया में पड़ोसी ने महिला को उतारा मौत के घाट, करता था शक
;