त्योहारों पर वेटिंग का झंझट खत्म! 5 घंटा कम समय में रायपुर से वाराणसी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी 2 वंदे-अमृत भारत ट्रेन

CG Vande Bharat Train Update: जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ट्रेनों में टिकट की वेटिंग बढ़ने लगी है. त्योहारी सीजन में लोगों को हर बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन इस बार इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है. भारतीय रेलवे, छत्तीसगढ़ को दो वंदेभारत और दो अमृत भारत ट्रेनों सौगात देने जा रहा है. आइए जानते हैं, कौन-कौन से रूट पर चलेंगी. इन ट्रेनों की क्या टाइमिंग रहेगी.

बिलासपुर रेलवे मंडल से मिली जानकारी के अनुसार, यहां के अधिकारियों ने इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलेगी, वैसी ही इन ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दोंनों वंदे भारत ट्रेनें दुर्ग से वाराणसी, दुर्ग से जबलपुर के लिए चलेंगे. वहीं अमृत भारत ट्रेन दुर्ग से लोकमान्य तिलक मुंबई और दुर्ग से कामाख्या के बीच चलाई जाएगी.

रायपुर से रोज 70000यात्रियों का सफर

रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में ज्यादातर वेटिंग रहती है. पिछले एक महीने से अधिक वेटिंग चल रही है. लेकिन जब वंदेभारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने लगेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. आंकड़ों के अनुसार, रायपुर से रोजाना 70 हजार यात्री ट्रेन से सफर करते हैं.

रायपुर से दो और नई ट्रेंनों का संचालन

आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 120 और दुर्ग से 15 से अधिक ट्रेनें संचालित होती हैं. राजधानी होने के चलते रायपुर से रोजाना 70 हजार यात्री सफर करते हैं. त्योहारी सीजन को देखते हुए, भीड़ नियंत्रण और लंबे रूट पर ट्रेनों की कमी को लकेर रायपुर रेलवे मंडल ने रेलवे बोर्ड से नई ट्रेनों के लिए प्रस्ताव रखा है. त्योहारी सीजन में भीड़ को संभालने के लिए दुर्ग से हावड़ा और दुर्ग से गुवाहाटी के बीच 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसकी तैयारी रायपुर रेलवे मंडल ने पूरी कर ली है.

नई ट्रेनें शुरू होने से यात्रियों को फायदा

1. रायपुर से कामाख्या अमृत भारत चलने से 1808 किमी दूरी, अब 34 की जगह 30 घंटे में पूरी होगी. यानि पूरे चार घंटे का समय बचेगा.

2. रायपुर से लोकमान्य तिलक अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने से 1108 किमी दूरी, सिर्फ 17 घंटे में तय होगी. इससे पहले यह दूरी 19 घंटे में पूरा सफर होता था.

3. वहीं रायपुर से प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से 823 किमी दूरी का सफर तक सिर्फ 14 घंटे में वाराणसी पहुंच सकेंगे. अभी 19 घंटे का समय लगता है.

4. रायपुर से जबलपुर वंदे भारत से 591 किमी दूरी, सिर्फ 7 घंटे में तय होगी. पूरा 2 घंटे का समय बचेगा.

