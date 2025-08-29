शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, अब पांचवीं तक के बच्चे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी, SCERT तैयार करेगी सिलेबस
शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, अब पांचवीं तक के बच्चे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी, SCERT तैयार करेगी सिलेबस

Chhattisgarhi language in school curriculum: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाई जाएगी. इसको लेकर SCERT विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा. यह पहल साय सरकार द्वारा मातृ भाषा को बढ़ावा देना है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:01 PM IST
शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, अब पांचवीं तक के बच्चे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी, SCERT तैयार करेगी सिलेबस

Chhattisgarh government education policy: छत्तीसगढ़ की साय सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. छत्तीसगढ़ के बच्चों को अब पहली से पांचवी तक छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाई जाएगी. सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़ना और उन्हें छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, लोककला और पारंपरिक ज्ञान के बारे में जानकारी देना है. 

SCERT तैयार करेगी सिलेबस
पहली से पांचवी तक छत्तीसगढ़ी पढ़ाई जाएगी. इस नए पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) को सौंपी गई है. नए सिलेबस को तैयार करने में छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों, लोक कलाकारों, संगीतकारों और कहानीकारों से मदद ली जाएगी. ताकि एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जा सके जो बच्चों को उनके मातृभाषा और परंपराओं से जोड़कर रखे. 

जानिए क्या बोले विशेषज्ञ
शिक्षा विशेषज्ञों की मानें तो बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा में अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, जिससे उनके सोचने की क्षमता का तेजी से विकास होता है.  इस पाठ्यक्रम से बच्चे न केवल अपनी भाषा पर गर्व महसूस कर सकेंगे. बल्कि वे लोक गीतों, कहानियों और नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को बेहद करीब से और अच्छे से जान सकेंगे. 

जानिए कैसा बन रहा पाठ्यक्रम
छत्तीसगढ़ी भाषा में बन रहे पाठ्यक्रम को सिर्फ ज्ञानवर्धक नहीं, बल्कि मनोरंजक भी बनाया जा रहा है. नए सिलेबस में लोककथाएं जैसे- लोरिक चंदा और ढोला मारु और त्योहारों जैसे- पोला, हरेली और छेरछेरा से जुड़ी कहानियों और कविताओं को शामिल करने की योजना है. यह बदलाव इसी शिक्षा सत्र से लागू होगा या अगले सत्र से यह अभी स्पष्ट नहीं है. 

