रायपुर

छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों को मिला बड़ा तोहफा, धान के अंतर का राशि को होगा एकमुश्त भुगतान

Chhattisgarh News-सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने किसानो को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है, धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान होली से पहले किया जाएगा. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:30 PM IST
छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों को मिला बड़ा तोहफा, धान के अंतर का राशि को होगा एकमुश्त भुगतान

Chhattisgarh Cabinet Meeting-छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान के समर्थन मूल्य की राशि की अंतर राशि का होली से पहले एकमुश्त भुगतान करने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही आगामी बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण और विनियोग विधेयक के प्रारूप को भी अनुमोदित किया गया है. 

बैठक में लिए गए बड़े फैसले
सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च, 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया. वहीं मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. 

होली से पहले होगा एकमुश्त भुगतान
मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है.  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा.

 25 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान
यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है. बीते दो वर्षा में में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है. इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी.

