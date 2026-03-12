छत्तीसगढ़ में लोगों को बड़ी राहत, बिजली के बिल पर मिलेगी बंपर डिस्काउंट, जानिए कैसे?

Chhattisgarh Electricity Scheme: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली भुगतान समाधान योजना का शुभारंभ कर बड़ी राहत दी है. इस योजना के माध्यम से प्रेदश के लगभग 28 लाख 42 हजार लोगों को लाभ मिलेगा.
Chhattisgarh Electricity News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का शुभारंभ कर दिया है. सीएम साय ने बटन दबाकर इस योजना की शुरुआत की, जिसके तहत बकाया बिजली बिल पर भारी छूट दी जाएगी. मिली जानकारी के मुताबिक, इस योजना का लाभ राज्य के करीब 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को मिल सकता है. वहीं उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने करीब 757 करोड़ रुपये के सरचार्ज को माफ करने का फैसला किया है.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आज के समय में सबसे जरूरी जरूरत बन चुकी है. कूलर, पंखा, पानी और मोबाइल जैसे दैनिक उपयोग के लिए बिजली अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और यहां बिजली उत्पादन के लिए जरूरी संसाधन भी उपलब्ध हैं.
सुशासन सरकार में बिजली के बकाया बिल से मिलेगी बड़ी राहत।
757 करोड़ का सरचार्ज माफ
सीएम साय ने बताया कि पहले कई गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हजारों गांवों तक बिजली पहुंची. उन्होंने कहा कि लंबे समय से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया थे, जिस पर सरकार ने समाधान निकालते हुए यह योजना लागू की है. बता दें कि राज्य में 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा बिजली बिल बकाया था, जिसमें से 757 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया जा रहा है. इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा. इसके साथ ही बिजली विभाग अलग-अलग जगहों पर विशेष शिविर भी लगाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकें.
सुशासन सरकार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की नई पहल
उपभोक्ताओं के लिए राहत
वहीं सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर भी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है, कि "सुशासन सरकार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की नई पहल. आज राजधानी रायपुर से 'मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026' का शुभारंभ किया. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 28 लाख से अधिक घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में लगभग ₹757 करोड़ की राहत मिलेगी तथा सरचार्ज में 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी. हमारा प्रयास है कि बिजली के बकाया बिल का बोझ किसी भी परिवार की चिंता न बने. हर घर रोशन, हर आंगन खुशहाल-इसी संकल्प के साथ हमारी सुशासन सरकार आगे बढ़ रही है.
