छत्तीसगढ़ IVF चाइल्ड स्वैपिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, FIR दर्ज करने के आदेश, हाईकोर्ट का फैसला रद्द

Supreme Court Judgment On IVF Fraud Case: छत्तीसगढ़ में आईवीएफ से जन्मे बच्चों की अदला-बदली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए रायपुर के पुलिस अधीक्षक को अपीलकर्ताओं की शिकायत एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:52 AM IST
Raipur IVF Fraud Case: छत्तीसगढ़ में आईवीएफ (In vitro fertilisation) से जन्मे बच्चों की अदला-बदली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक को साफ आदेश दिए हैं कि अपीलकर्ताओं की शिकायत पर नर्सिंग होम पर एफआईआर दर्ज कर पूरे मामल की जांच की जाए.

बता दें कि दंतेवाड़ा जिले के बचेली का एक दंपत्ति पिछले तीन साल से अपने बच्चे से दूर और किसी अन्य दंपत्ति के बच्चे को पालने के लिए मजबूर है. दरअसल 23 दिसंबर 2023 में ऊषा सिंह ने आईवीएफ तकनीक से माता लक्ष्मी नर्सिंग होम पहलजानी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, दंपत्ति के अनुसार नर्सिंग होम ने उन्हें पहले बताया कि उनके एक लड़का और लड़की हुई है, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके लड़के को किसी ओर की बच्ची के साथ बदल दिया गया. दंपति ने तुरंत अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन नर्सिंग होम ने जुड़वा बच्चियों के जन्म की बात कही.

DNA टेस्ट खुला बच्चों की अदला-बदली का राज

जिसके बाद दंपत्ति ने दोनों बच्चियों का DNA टेस्ट करवाया. DNA टेस्ट में एक बच्ची तो उनकी निकली, लेकिन दूसरी बच्ची से उनका DNA मैच नहीं हुआ. जिसके बाद उन्होंने खम्हारडीह थाने में इसकी शिकायत की लेकिन, उनकी सुनवाई नहीं हुई. बाद में उन्होंने हाई कोर्ट के शरण में गए लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी. हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए दंपत्ति सुप्रीम कोर्ट पंहुचा. अब जा कर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बच्चों की अदला बदली हुई है और नर्सिंग होम एवं आईवीएफ सेंटर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट फर्जी है.

सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर SP को दिए आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर जिले के एसपी को इस मामले में FIR दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दंपत्ति ने उम्मीद जताई है की उन्हें देर सवेर ही सही लेकिन न्याय मिलेगा.

ये भी पढ़ें: 'कोर्ट के बाहर निकलो, फिर देखेंगे....', बैतूल कोर्ट में महिला ने वकील को दी खुली धमकी, हंगामे के बाद FIR दर्ज

 

