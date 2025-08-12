पीलिया का हॉटस्पॉट बना छत्तीसगढ़ का यह शहर, 204 मरीज, 2 की मौत, ज्यादातर बच्चें
पीलिया का हॉटस्पॉट बना छत्तीसगढ़ का यह शहर, 204 मरीज, 2 की मौत, ज्यादातर बच्चें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में पीलिया का प्रकोप दिख रहा है. आलम यह है कि यहां हर वार्ड में जांच करवाई जा रही है. अब तक 204 मरीज मिले हैं, जिनमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:37 PM IST
Chirmiri Jaundice Hotspot: छत्तीसगढ़ का चिरमिरी शहर पीलिया का हॉटस्पॉट बन गया है. बताया जा रहा है कि यहां पीलिया गंभीर समस्या बन गई है. शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 15 दिनों में पीलिया के 204 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दो युवकों की मौत हो चुकी है, जबकि 163 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है. चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा बच्चों पर इसका असर पड़ा है, ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अलग-अलग वार्डों में कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रही है. ताकि जल्द से जल्द मरीजों को उचित इलाज दिया जा सके. 

चिरमिरी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट 

चिरमिरी में अब तक 7725 लोगों की जांच की जा चुकी है, जबकि दो हजार दो सौ पच्चीस घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे कर रही है. 204 में से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 163 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है, वहीं 41 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं. लेकिन जिला अस्पताल के ओपीडी में लगातार मरीजों क संख्या बढ़ रही हैं, पीलिया से सबसे अधिक प्रभावित चिरमिरी का छोटा बाजार है, जहां चिरमिरी नगर निगम के वार्ड क्रमांक 19, 20, 21, 22 और 23 से पीलिया के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर बना हुआ है और सबसे ज्यादा जांच यही की जा रही है. 

दो मरीजों की मौत 

अब तक दो युवकों की मौत हो चुकी है, पहला मामला वार्ड क्रमांक 22 के गोपी पढवार 30 साल का है, जिन्हें अंबिकापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. दूसरा मामला कार्तिक 21 साल का है, जिन्हें चिरमिरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के बीच परिजन उन्हें झाड़-फूंक कराने के लिए घर ले गए, जब उनकी तबीयत और बिगड़ी, तो दोबारा अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. इस मामले में डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि मरीज को परिजनों की मर्जी से अस्पताल से ले जाया गया था. 

चिरमिरी अस्पताल में चल रहा इलाज 

वहीं ज्यादा पीलिया से ग्रसित लोगों को बेहतर ईलाज के लिए एंबुलेंस से चिरमिरी जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है, जिला अस्पताल में पीलिया के 21 से अधिक मरीज भर्ती हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं. इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों के साथ कुछ लोग घर में ही इलाज करा रहे हैं. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पानी को उबालकर पीने की सलाह दी है, जबकि गर्म भोजन का सेवन करने और साफ सफाई का खास ध्यान रखने की अपील की है. 

वहीं मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र शहरी क्षेत्र है इसीलिए पलिया और चिकनगुनिया बीमारी अक्सर होते हैं, पीलिया प्रभावित हेल्थकैंप लगाकर इलाज किया जा रहा है. वहीं जिला अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है. दो लोग की मौत की करण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच कराई जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एसईसीएल,निगम कमिश्नर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारियों को को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

चिरमिरी से सरवर अली की रिपोर्ट 

