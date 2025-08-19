CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%, अब केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2887906
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%, अब केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान किया है. इसमें दो प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. अब महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत होगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%, अब केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता

Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी के बाद, राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के बराबर 55 प्रतिशत हो जाएगा. यानी अब महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) केंद्र के बराबर मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशखबरी, सीधे बैंक खाते में आएगा धान का पैसा, जानिए कैसे

 

छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की बजाय 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर है. इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार तय, 3 मंत्री ले सकते हैं शपथ, राज्यपाल से मिले सीनियर विधायक

 

कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि केंद्र सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि हमारे राज्य के कर्मचारियों को अब तक 53 प्रतिशत ही दिया जा रहा था. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. अब उन्हें 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. इस बढ़ोतरी से त्योहारों के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

mp sarkari yojnayein
MP सरकार की इन योजनाओं से फ्री में करें 12वीं बाद की पढ़ाई, मुफ्त में मिलेगी डिग्री
gwalior news
भूत-प्रेत भगाने के नाम पर इलाज, 14 साल की बच्ची की मौत, पेट पर जलाने के मिले निशान
chhattisgarh news
CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%, अब केंद्र के बराबर मिलेगा भत्ता
indore news
पेड़ तले सजती अनोखी पाठशाला, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुलिसवाले गुरूजी, किया था संघर्ष
MP Children Missing Report
कहां खो रहे मासूम? बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर, जानें सबसे आगे कौन
bhopal news
मेरे सास-ससुर असली खलनायक! दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी
durg news
चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, वीडियो वायरल
jabalpur news in hindi
जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के पर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड
iim indore news
अब घर बैठे बन सकेंगे टॉप मैनेजर! IIM इंदौर ने खोला COO प्रोग्राम का नया दरवाजा
jabalpur news in hindi
Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अ
;