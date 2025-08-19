CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%, अब केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता

Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी के बाद, राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के बराबर 55 प्रतिशत हो जाएगा. यानी अब महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) केंद्र के बराबर मिलेगा.

छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की बजाय 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर है. इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.

कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि केंद्र सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि हमारे राज्य के कर्मचारियों को अब तक 53 प्रतिशत ही दिया जा रहा था. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. अब उन्हें 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. इस बढ़ोतरी से त्योहारों के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी.

