किसानों के लिए खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में दो दिन और होगी धान खरीदी, CM साय ने बढ़ाई तारीख

Chhattisgarh Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए धान खरीद को लेकर एक अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि राज्य में धान खरीद की अवधि दो दिन बढ़ा दी गई है. अब किसान 4 और 5 फरवरी को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच सकेंगे. यह फैसला खासकर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो किसी भी वजह से तय समय सीमा के अंदर अपना धान नहीं बेच पाए थे.

ये किसान बेच सकेंगे धान

इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान तीन कैटेगरी के किसान अपनी धान बेच पाएंगे. पहली कैटेगरी में वे किसान शामिल हैं जिन्होंने 10 जनवरी, 2026 के बाद टोकन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जिनके एप्लीकेशन वेरिफाई नहीं हुए थे. दूसरी कैटेगरी में वे किसान शामिल हैं जिनके आवेदन 10 जनवरी, 2026 के बाद वेरिफिकेशन के बाद स्वीकार किए गए थे और जिनके पास धान उपलब्ध पाया गया था. तीसरी कैटेगरी में वे किसान शामिल हैं जिन्हें 28, 29 और 30 जनवरी, 2026 को टोकन मिले थे, लेकिन वे किसी कारणवश तय तारीखों पर अपनी धान नहीं बेच पाए थे.

25 लाख से ज्यादा किसानों को मिला भुगतान

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सहकारिता के ज़रिए अब तक 140 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान खरीदा गया है. सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए 25 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में ₹33,149 करोड़ ट्रांसफर किए हैं. इस कदम से न सिर्फ़ कृषि अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी, बल्कि उन छोटे और सीमांत किसानों को भी सुरक्षा मिलेगी जो तकनीकी दिक्कतों के कारण अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे. राज्य सरकार का यह सोच-समझकर लिया गया फैसला किसान-हितैषी शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है.

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री साय को एक लेटर लिखकर धान खरीद की अवधि बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी. सरकार ने धान खरीद की तारीख दो दिन बढ़ा दी है, जिसपर भूपेश बघेल ने इस फैसले के लिए उनका आभार जताया है.

