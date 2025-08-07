छत्तीसगढ़ में तेजी पकड़ेगी सिंचाई परियोजनाएं , CM विष्णुदेव साय ने समीक्षा के बाद दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ में तेजी पकड़ेगी सिंचाई परियोजनाएं , CM विष्णुदेव साय ने समीक्षा के बाद दिए निर्देश

CM विष्णुदेव साय ने गुरूवार को मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग की लंबे समय से लंबित परियोजनाओं की गहन समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के लिए ठोस रणनीति अपनाई जाए और निर्माण की गति में तेजी लाई जाए.

Aug 07, 2025
छत्तीसगढ़ में तेजी पकड़ेगी सिंचाई परियोजनाएं , CM विष्णुदेव साय ने समीक्षा के बाद दिए निर्देश

Chhattisgarh Irrigation Projects: CM विष्णुदेव साय ने गुरूवार को मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग की लंबे समय से लंबित परियोजनाओं की गहन समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के लिए ठोस रणनीति अपनाई जाए और निर्माण की गति में तेजी लाई जाए. साय ने प्रदेशभर में निर्माणाधीन जल परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने विशेष रूप से साल 2015 से पूर्व की अपूर्ण जल परियोजनाओं सहित सभी लंबित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य किसानों का राज्य है, और जल परियोजनाओं के अधूरे रहने से सिंचाई क्षमता प्रभावित होती है, जिससे कृषकों को योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता. उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए, तो प्रदेश का सिंचित रकबा बढ़ेगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. श्री साय ने यह भी रेखांकित किया कि सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी संभव होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करना अनिवार्य है ताकि किसान लाभान्वित हो सकें. 

बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में संचालित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी. उन्होंने लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से भी सभी अधिकारियों को अवगत कराया. बैठक के दौरान जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता श्री इंद्रजीत उईके सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. 

chhattigarh newsCM Vishnu deo Sai

