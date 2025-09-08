PM Surya Ghar Yojana: 2 तरफ से सब्सिडी, 1 लाख रुपये का लाभ... बिजली बिल भी होगा जीरो; जानें कैसे लें योजना का लाभ
रायपुर

PM Surya Ghar Yojana: 2 तरफ से सब्सिडी, 1 लाख रुपये का लाभ... बिजली बिल भी होगा जीरो; जानें कैसे लें योजना का लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय ने सौर ऊर्जा के ग्राहकों के खाते में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी राशि ट्रांसफर कर दी है. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़वासियों को दोहरा लाभ मिलता है. जानिए कैसे

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:45 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: सीएम विष्णु देव साय ने आज रायपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी राशि ट्रांसफर कर दी है. सीएम साय ने लाभार्थियों के खाते में एक करोड़ 83 लाख रुपए ट्रासंफर किए है. पीएम सूर्य घर योजना केंद्र सरकार की सबसे प्रतिष्ठित योजनाओं में से एक है जो छत्तीसगढ़वासियों की पहली पसंद बनी हुई है. क्यों? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को डबल सब्सिडी अमाउंट मिलता है. केंद्र सरकार की ओर से 78000 वहीं राज्य सरकार की ओर से 15 हजार रुपए. पीएम सूर्य बिजली योजना के जरिए लाभार्थी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ ले सकते है. 

क्या है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना को साल 2024 में शुरू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य भारत के सभी घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है, इससे लाभार्थि का बिजली बिल बहुत कम से कम आता है.  सब्सिडी सोलर पैनल के सौर्य क्षमता पर निर्भर करती है. 

कितनी मिलती है सब्सिडी
छत्तीसगढ़वासियों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत डबल सब्सिडी दी जाती है. जैसे 1KW का सोलर पैनल लगवाने पर कुल 45 हजार की सब्सिडी राशि( 30 हजार केंद्र से + 15 हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से) ऐसे ही 3KW या उससे अधिक का सोलर पैनल लगवाने पर कुल  1,08,000 रुपये का सब्सिडी अमाउंट जारी किया जाता है ( 78 हजार केंद्र सरकार की ओर से + 30 हजार राज्य सरकार की तरफ से) 

कैसे लें पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना का लाभ 
पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए. आपके पास ऐसा मकान होना चाहिए जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह हो. घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए. सोलर पैनल के लिए आप किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहें हो. 

योजना में आवेदन करने के लिए आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते है. आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल, छत स्वामित्व प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

