'75 लाख करोड़ GSDP का लक्ष्य...', सीएम साय ने ZEE NEWS के मंच से बताया प्रदेश के विकास का रोडमैप, बोले- वादे 2 साल में पूरे

Chhattisgarh CM News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ZEE MP-CG की तरफ से Emerging Chhattisgarh का सबसे बड़ा मंच आयोजन किया गया. इस मंच पर प्रदेश से जुड़े हर गंभीर मुद्दे पर सार्थक चर्चा भी की गई, जो सीधे तौर पर जनता के सरोकार से जुड़े हैं. इस Emerging Chhattisgarh कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के रोडमैप के बारे में सीएम विष्णु देव साय से लेकर अलग-अलग विभाग के मंत्रियों ने गहन मंथन किया. बता दें इस मंच के माध्यम से प्रदेश की दिशा और दशा से लेकर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के नए अवसर, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास जैसे अहम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है. इस कार्यक्रम में सीएम विष्णु देव साय ने कई मुद्दों पर चर्चा की. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं

वहीं सीएम साय ने Emerging Chhattisgarh के मंच के माध्यम से कहा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति पर विश्वास किया और जनादेश किया. जो वादा पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता से किया था, उनमें से अधिकांश कामों को हमारी सरकार ने 2 साल से भी कम समय में पूरा कर दिखाया है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी थी. 8 लाख से ज्यादा लोग इन घरों में गृहप्रवेश कर चुके हैं.

'अब 75 लाख करोड़ का लक्ष्य'

इसके अलावा, सीएम विष्णु देव साय ने ZEE NEWS के सबसे बड़े मंच के माध्यम से बताया कि आर्थिक क्षेत्र में वर्ष 2014 से पहले देश लंबे समय तक 10वें स्थान पर था, जिसे अब चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में बनाएंगे. इसमें छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाया जाएगा. वहीं हमारी सरकार ने भी वर्ष 2047 तक का विजन तैयार किया है. प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जीएसडीपी को आने वाले पांच वर्षों में दोगुना पहुंचाएंगे. इसके अलावा, साल 2047 तक इसे 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है.

'SIR का हम स्वागत करते हैं'

वहीं सीएम विष्णु देव साय ने आगे कहा कि देश में चल रही एसआईआर का हम स्वागत करते हैं. जो एसआईआर हो रहा है, वह एक कारगर कदम है. जो मृत व्यक्ति हैं, उनके नाम कटेंगे और जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं, उनके नाम भी हटाए जाएंगे. इसके बाद निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होगा. वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा कि हर जिले में एसटीएफ का गठन हो चुका है. बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी.

