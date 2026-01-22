Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3083118
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

'75 लाख करोड़ GSDP का लक्ष्य...', सीएम साय ने ZEE NEWS के मंच से बताया प्रदेश के विकास का रोडमैप, बोले- वादे 2 साल में पूरे

Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai News: राजधानी रायपुर में ZEE MP-CG के सबसे बड़ा कार्यक्रम Emerging Chhattisgarh में सीएम विष्णु देव साय ने 2047 तक के विजन के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रदेश की GSDP को 75 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश के विकास के रोडमैप के बारे में भी जानकारी दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai News
Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai News

Chhattisgarh CM News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ZEE MP-CG की तरफ से Emerging Chhattisgarh का सबसे बड़ा मंच आयोजन किया गया. इस मंच पर प्रदेश से जुड़े हर गंभीर मुद्दे पर सार्थक चर्चा भी की गई, जो सीधे तौर पर जनता के सरोकार से जुड़े हैं. इस Emerging Chhattisgarh कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के रोडमैप के बारे में सीएम विष्णु देव साय से लेकर अलग-अलग विभाग के मंत्रियों ने गहन मंथन किया. बता दें इस मंच के माध्यम से प्रदेश की दिशा और दशा से लेकर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के नए अवसर, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास जैसे अहम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है. इस कार्यक्रम में सीएम विष्णु देव साय ने कई मुद्दों पर चर्चा की. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं

वहीं सीएम साय ने Emerging Chhattisgarh के मंच के माध्यम से कहा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति पर विश्वास किया और जनादेश किया. जो वादा पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता से किया था, उनमें से अधिकांश कामों को हमारी सरकार ने 2 साल से भी कम समय में पूरा कर दिखाया है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी थी. 8 लाख से ज्यादा लोग इन घरों में गृहप्रवेश कर चुके हैं.

'अब 75 लाख करोड़ का लक्ष्य'
इसके अलावा, सीएम विष्णु देव साय ने ZEE NEWS के सबसे बड़े मंच के माध्यम से बताया कि आर्थिक क्षेत्र में वर्ष 2014 से पहले देश लंबे समय तक 10वें स्थान पर था, जिसे अब चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में बनाएंगे. इसमें छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाया जाएगा. वहीं हमारी सरकार ने भी वर्ष 2047 तक का विजन तैयार किया है. प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जीएसडीपी को आने वाले पांच वर्षों में दोगुना पहुंचाएंगे. इसके अलावा, साल 2047 तक इसे 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है.

'SIR का हम स्वागत करते हैं'
वहीं सीएम विष्णु देव साय ने आगे कहा कि देश में चल रही एसआईआर का हम स्वागत करते हैं. जो एसआईआर हो रहा है, वह एक कारगर कदम है. जो मृत व्यक्ति हैं, उनके नाम कटेंगे और जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं, उनके नाम भी हटाए जाएंगे. इसके बाद निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होगा. वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा कि हर जिले में एसटीएफ का गठन हो चुका है. बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Chhattisgarh CMchhattisgarh news

Trending news

chhattisgarh news
नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय, डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कैसे बदल रही तस्वीर
chhattisgarh news
विकसित छत्तीसगढ़ की रखी आधारशिला, डिप्टी CM अरुण साव ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
chhattisgarh news
'हर मोर्चे पर महिलाओं को बना रहे सशक्त...', ZEE MP-CG के मंच पर बोलीं मंत्री
indore news
बदले की आग में प्रेमी ने रची साजिश, पूर्व प्रेमिका के ससुराल भेजता था अश्लील खत
chhattisgarh news
शिक्षा के क्षेत्र में 'छत्तीसगढ़ मॉडल', मंत्री गजेंद्र यादव ने गिनाईं उपलब्धियां
chhattisgarh news
'2047 तक 75 लाख करोड़ का GSDP पहुंचेगा', ZEE MP-CG के सबसे बड़े मंच पर CM साय ने बताया रोडमैप
Mohan Yadav
उज्जैन में योग केंद्र की होगी स्थापना! यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल का फैसला
mp news
'हनुमान जी आदिवासी थे'... उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासियों को बताया राम की शक्ति
satna news
सतना में संपत्ति के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के 5 लोगों पर लाठी-डंडों से हमला...
Student Raped
पहले छात्रा की स्कूटी को मारी टक्कर, फिर झाड़ियों में ले जाकर किया दुष्कर्म...