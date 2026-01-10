सीएम की अधिकारियों को दो टूक! लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, जीरो टॉलरेंस को लेकर कही बड़ी बात

Chhattisgarh News: रायपुर के निजी रिसॉर्ट में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए. इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला और विभाग स्तर पर 10 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया. ई-गवर्नेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग और AI आधारित जैसे नवाचारों को लेकर पुरस्कार दिया गया. सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मान की घोषणा की गई. कार्यक्रम में बड़ी तादाद में आईएएस अधिकारी मौजूद रहें, जिसमें कई जिलों के कलेक्टर, सीएस, एसीएस, सचिव और प्रमुख सचिव के साथ ही कई रिटायर्ड आईएएस भी मौजूद रहें.

इसके अलावा, जिला श्रेणी में बेहतर कार्य और नवाचारों के लिए दंतेवाड़ा, जशपुर, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी और नारायणपुर को पुरस्कार मिला. वहीं विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, वन और जलवायु परिवर्तन के साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को पुरस्कृत किया गया.

जीरो टॉलरेंस पर क्या बोले ?

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद- विधायकों के पत्रों का समय पर जवाब दें और आवेदनों को गंभीरता से लेकर निराकरण करें. जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के बारे में अधिकारी फीडबैक लें. जो पैसा योजनाओं में खर्च होनी चाहिए, उसे भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा. जैम पोर्टल से खरीदी सुनिश्चित की गई, अभी भी एक-दो शिकायतें वहां से आई हैं, खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने जीरो टॉलरेंस और सुशासन को लेकर अपनी बात रखी .

अब भ्रष्टाचार कम हो रहा है

सीएम ने आगे कहा कि सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी हर योजना और निर्णय की आत्मा सुशासन है. मैंने गहराई से सुशासन को समझा है. प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक स्तर पर सुशासन के प्रतीक है. हमने देश का पहला सुशासन और अभिसरण विभाग बनाया है. हमने 400 से ज्यादा सुधार 2 साल में किया है. अच्छे काम करने वाले अधिकारी पुरस्कार मिलने से प्रोत्साहित होंगे. प्रदेश में नवाचार और सुशासन की संस्कृति विकसित हो रही है. जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किया जाएगा. तकनीक और सुशासन को हमने प्रमुख हथियार बनाया है. ई-ऑफिस से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई, आने वाले वक्त में ये संभागों और जिले में भी शुरू किया जाएगा. अच्छा काम करने वाले सम्मानित भी किए जा रहे हैं. हम सरकारी ऑफिस के काम कल्चर में बदलाव ला रहे हैं. सुशासन पर केंद्रित ज्यादा से ज्यादा नवाचार करने का आग्रह सभी से है.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुशासन तभी आएगा, जब नीति और नियत दोनों अच्छी होगी. हमने खनिज से जुड़े परमिट को ऑनलाइन कर जो पहले भ्रष्टाचार होता था, उस पर रोक लगाई. जो पैसा सरकारी योजना में खर्च होना चाहिए, उसे भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा. जैम पोर्टल से खरीदी सुनिश्चित की गई, अभी भी एक-दो शिकायतें वहां से आई है, खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लोगों की समस्या को समझें

सीएम का कहना है कि हर योजना अच्छी होती है, चुनौती उसके क्रियान्वयन में आती है. मैं हमेशा अधिकारियों को कहता हूं कि वो फील्ड में जाये, समस्या समझें और निराकरण की दिशा में काम करें. जनता के बीच जाने पर योजना की अच्छाई और कमियों के पता चलता है. नियमित समय में योजनाओं की समीक्षा अधिकारी करें. सांसद-विधायकों के पत्रों का समय पर जवाब दें और आवेदनों को गंभीरता से लेकर निराकरण करें. जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के बारे में अधिकारी फीडबैक लें.

हर अधिकारी बदलाव लाएं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से आगे कहा- नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, योजनाओं को बताएं और कहीं कमी आती है तो उसपर कार्रवाई और निराकरण भी करें. हर अधिकारी को अपने भीतर से बदलाव लाना होगा, तभी विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साकार होगी. आप सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सफल होंगे.

रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर

