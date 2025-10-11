CM साय का बड़ा तोहफा, अब साल में एक बार नहीं, बल्कि 4 बार मिलेगी छात्रवृत्ति, इन बच्चों को होगा फायदा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विद्यार्थियों की शिक्षा को सरल बनाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है. उन्होंने 198,000 विद्यार्थियों के बैंक खातों में कुल ₹84.66 करोड़ की छात्रवृत्ति औरशिष्यवृत्ति राशि सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की है. इस राशि का लाभ अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: बिजली बिल हो जाएगा 'जीरो', बस छत पर लगवा लें ये चीज; सरकार देगी 1 लाख रुपये

Add Zee News as a Preferred Source

CM ने 84.66 करोड़ छात्रवृत्ति किया ट्रांसफर

दरअसल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 लाख 98 हजार विद्यार्थियों के खातों में 84.66 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति ऑनलाइन ट्रांसफर की. यह सुविधा ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगी. अब तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्र भी सीधे लाभान्वित होंगे. छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है.

अब साल में 4 बार मिलेगी छात्रवृत्ति

ऑनलाइन छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति भुगतान के लिए एक समय सीमा तय की गई है. यह नई सुविधा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उपलब्ध है. तकनीकी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को भी ऑनलाइन छात्रवृत्ति मिलेगी. नई व्यवस्था के तहत अब राशि जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में चार बार अंतरित की जाएगी, जबकि पहले यह सिर्फ साल में एक या दो बार दी जाती थी.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, लास्ट डेट न भूलें

सीएम साय ने दी जानकारी

सीएम साय मे सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी साक्षा करते हिए लिखा-' आज हमारी सरकार ने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम-छात्रावासों तथा तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित की है. इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के साथी रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, ओ.पी. चौधरी जी, टंकराम वर्मा जी, गजेन्द्र यादव जी,राजेश अग्रवाल जी एवं गुरू खुशवंत साहेब जी उपस्थित रहे.'