अमित शाह से मिले सीएम साय और विजय शर्मा, 1 घंटे तक चली मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही DIG-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार की शाम ही रायपुर पहुंच गए थे. वहीं आज कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की है, दोनों ने करीब 1 घंटे तक उनसे मुलाकात की है, माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. जिसमें हाल ही नक्सलियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी भी देने की बात सामने आ रही है. बता दें कि अमित शाह रायपुर के एम-11 बंगले में रुके हुए हैं.

अमित शाह को दी जानकारी

बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने एक घंटे से ज्यादा वक्त तक अमित शाह से मुलाकात की है. गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता को लेकर अनौपचारिक चर्चा की संभावना जताई जा रही है, इसके अलावा प्रदेश के समसामयिक हालातों को लेकर भी चर्चा के आसार जताए जा रहे हैं. इससे पहले जब अमित शाह गुरुवार को रायपुर पहुंचे थे, तब सीएम विष्णुदेव साय समेत सभी नेताओं और मंत्रियों ने उनका स्वागत किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः नए विधानसभा भवन में 4 दिन जमकर होगी गहमागहमी! जानिए कब से होगी सत्र की शुरुआत?

नक्सल मोर्चे पर सफलता

छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर हाल के दिनों में सुरक्षाबलों और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. वहीं नक्सली माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सली लगभग खत्म होने की कगार पर चले गए हैं, अब तक बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जबकि कई बड़े कमांडरों को सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से 31 मार्च 2026 की जो डेटलाइन दी गई है, उसी दिशा में काम किया जा रहा है.

नक्सल संगठनों की तरफ से आया एक और पत्र

वहीं नक्सल संगठनों की तरफ से एक और पत्र आया है, जहां मध्यप्रदेश–महाराष्ट्र–छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी के सैकड़ों नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का संकेत देते हुए सरकार के सामने हथियार डालने की बात कही है, कमेटी के प्रवक्ता और नक्सली लीडर अनंत ने एक नया पर्चा जारी कर बताया कि 1 जनवरी को संगठन के सभी सदस्य सामूहिक रूप से सरेंडर करने की बात कही है, साथ ही उन्होंने तीनों राज्यों की सरकारों से अपील की है कि उस दिन तक सभी ऑपरेशंस रोक दिए जाएं, ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके.

ये भी पढ़ेंः DGP-IG कॉन्फ्रेंस: देश की सुरक्षा को लेकर रायपुर में महामंथन, 3 दिन में 8 सत्र...

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!