छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अहम बैठक, बढ़ सकती है धान खरीदी की तारीख

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में बुधवार को होने वाली साय कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसले हो सकते हैं. जिसमें छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा रायपुर में लागू होने वाली कमिश्नरी प्रणाली को लेकर भी आज फैसला हो सकता है. वहीं बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है. छत्तीसगढ़ में बुधवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक अहम होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं, रायपुर सीएम हाउ में यह बैठक होने वाली है. जिसमें सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे.

धान खरीदी की तारीख बढ़ेगी ?

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 31 जनवरी तक होनी है, लेकिन खरीदी केंद्रोंपर हो रही धान की आवक को लेकर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग चल रही है. बताया जा रहा है कि बुधवार की कैबिनेट बैठक में धान खरीदी का एजेंडा प्रमुख माना जा रहा है. क्योंकि किसानों की तरफ से भी इसकी लगातार मांग की जा रही है कि धान खरीदी का समय बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई प्रमुख जिलों में अभी खरीदी केंद्रों पर धान की अच्छी आवक देखी जा रही है. अगर धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई जाती है तो कैबिनेट बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है.

सीएम हाउस में होगी बैठक

पहले बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका समय बदलकर सुबह 10 बजकर 30 मिनट कर दिया गया और यह बैठक अब सीएम हाउस में आयोजित होगी. जिसमें सभी मंत्रियों के अलावा विभागों से जुड़े सीनियर अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिए गए हैं. जिसमें राजधानी रायपुर में होने वाली कमिश्नर प्रणाली पर भी चर्चा होगी. क्योंकि प्रस्ताव के हिसाब से नवा रायपुर के कुछ हिस्सों को भी कमिश्रर प्रणाली में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है. जिस पर विचार किया जाएगा.

अगर सरकार यह प्रस्ताव पास करती है तो इसे भी कैबिनेट बैठक के बाद बताया जाएगा. बताया जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में रायपुर की कमिश्नर प्रणाली के साथ-साथ धान खरीदी का प्रस्ताव ही प्रमुख एजेंडा माना जा रहा है.

