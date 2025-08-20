Breaking: सीएम विष्णुदेव साय ने 3 नए मंत्रियों को बांटे विभाग, पुराने के भी बदले, देखिए पूरी लिस्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2889204
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

Breaking: सीएम विष्णुदेव साय ने 3 नए मंत्रियों को बांटे विभाग, पुराने के भी बदले, देखिए पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अपने तीन नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हुआ है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीएम साय ने मंत्रियों को बांटे विभाग
सीएम साय ने मंत्रियों को बांटे विभाग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने तीन नए मंत्री गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब के लिए विभागों का बंटवारा कर दिया है, खास बात यह है कि कुछ पुराने मंत्रियों को विभागों में भी फेरबदल किया गया है. मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग विभाग, गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और अनुसूचित जाति विकास और राजेश अग्रवाल को पर्यटन और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इन तीनों आज ही मंत्री पद की शपथ ली थी. जबकि कुछ पुराने मंत्रियों को नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है. 

सीएम साय ने दी बधाई 

सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हुए उन्हें बधाई दी है. उन्होंने कहा सुस्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व के साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगीगण नई ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने तैयार हैं, सभी मंत्रीगण प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, हमारे संकल्पों की सिद्धि कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के विकसित भारत के सपने को साकार करने, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में अपना योगदान देने समूची प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं.

इन मंत्रियों के विभागों में फेरबदल 

सीएम विष्णुदेव साय ने कुछ मंत्रियों को विभागों में फेरबदल किया है, जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप से जल संसाधन विभाग वापस ले लिया गया है, लेकिन केदार कश्यप को अब परिवहन विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है, यानि सरकार में उनका कद और बढ़ा है. वहीं वहीं टंकराम वर्मा से खेल और युवा कल्याण की जिम्मेदारी लेकर उसे उपमुख्यमंत्री अरुण साव को दी गई है. टंकराम वर्मा को अब उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. अरुण साव से विधि विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है, यह जिम्मेदारी नए मंत्री गजेंद्र यादव को दी गई है. मंत्री लखनलाल देवांगन को वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग भी दिया गया है, यह विभाग अभी सीएम साय के पास ही था. स्वास्थ्य मंत्री मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी मिली है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार! गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत को मिली जगह

वहीं मंत्री रामविचार नेताम अब अनुसूचित जाति विकास विभाग की जगह मछली पालन, पशुधन विकास विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे. इसके अलावा राम विचार नेताम से पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे, यह विभाग अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को दिया गया है. 

सीएम साय ने मंत्रियों को दिए अपने विभाग 

बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय का पास ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने कम किया है. सीएम साय के पास स्कूल शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग थे, जिन्हें उन्होंने दूसरे मंत्रियों में विभाजित कर दिया है. हालांकि जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सीएम साय ने खुद ली है. दरअसल, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके पास के सभी मंत्रालय सीएम साय के पास थे. ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम साय ने लगे हाथ मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी भी सौंप दी है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में एससी समीकरणों का मास्टरस्ट्रोक, कौन है भाजपा के नए मंत्री गुरु खुशवंत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

chhattisgarh cabinet expansionSai Cabinetcm sai distributed departments

Trending news

Love Jihad
इंस्टा पर दोस्ती, शादी का झांसा… अमन खान बन गया हिंदू, दुष्कर्म कर बनाया दबाव
jabalpur news in hindi
यूट्यूब पर वायरल नहीं हुए वीडियो तो अपनाया शॉर्टकट तरीका, अब पुलिस के भी उड़े होश
mp news
नशे का गढ़ बन रहा मध्यप्रदेश, नाइजीरिया-थाईलैंड तक जुड़ा नेटवर्क, 2 फैक्ट्री सील
Singrauli
पानी न देने पर पत्नी का कत्ल, सबूत मिटाने के लिए सिंगरौली से प्रयाग पहुंचा इंजीनियर
mp ration card
एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर, आपका भी तो नहीं है नाम?
katni news in hindi
अर्चना तिवारी मामले में आया सारांश का नाम, 2 दिन शुजालपुर में रखा फिर भेजा नेपाल
dhar
दादी की मुक्ति के चक्कर में दो पोते भी पहुंच गए यमलोक, धार में रूला देने वाला हादसा
Mandsaur News
Mandsaur News: स्क्रब टाइफस के 7 नए मरीज मिलने से सकते में मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश
MP Govt Job
8वें वेतनमान से पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें प्लान
Ambikapur MLA Rajesh Agrwal
कौन हैं विष्णुदेव के मंत्री राजेश अग्रवाल? कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया था चुनाव
;