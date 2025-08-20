Breaking: सीएम विष्णुदेव साय ने 3 नए मंत्रियों को बांटे विभाग, पुराने के भी बदले, देखिए पूरी लिस्ट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने तीन नए मंत्री गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब के लिए विभागों का बंटवारा कर दिया है, खास बात यह है कि कुछ पुराने मंत्रियों को विभागों में भी फेरबदल किया गया है. मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग विभाग, गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और अनुसूचित जाति विकास और राजेश अग्रवाल को पर्यटन और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इन तीनों आज ही मंत्री पद की शपथ ली थी. जबकि कुछ पुराने मंत्रियों को नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है.

सीएम साय ने दी बधाई

सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हुए उन्हें बधाई दी है. उन्होंने कहा सुस्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व के साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगीगण नई ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने तैयार हैं, सभी मंत्रीगण प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, हमारे संकल्पों की सिद्धि कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के विकसित भारत के सपने को साकार करने, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में अपना योगदान देने समूची प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं.

इन मंत्रियों के विभागों में फेरबदल

सीएम विष्णुदेव साय ने कुछ मंत्रियों को विभागों में फेरबदल किया है, जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप से जल संसाधन विभाग वापस ले लिया गया है, लेकिन केदार कश्यप को अब परिवहन विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है, यानि सरकार में उनका कद और बढ़ा है. वहीं वहीं टंकराम वर्मा से खेल और युवा कल्याण की जिम्मेदारी लेकर उसे उपमुख्यमंत्री अरुण साव को दी गई है. टंकराम वर्मा को अब उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. अरुण साव से विधि विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है, यह जिम्मेदारी नए मंत्री गजेंद्र यादव को दी गई है. मंत्री लखनलाल देवांगन को वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग भी दिया गया है, यह विभाग अभी सीएम साय के पास ही था. स्वास्थ्य मंत्री मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी मिली है.

वहीं मंत्री रामविचार नेताम अब अनुसूचित जाति विकास विभाग की जगह मछली पालन, पशुधन विकास विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे. इसके अलावा राम विचार नेताम से पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे, यह विभाग अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को दिया गया है.

सीएम साय ने मंत्रियों को दिए अपने विभाग

बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय का पास ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने कम किया है. सीएम साय के पास स्कूल शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग थे, जिन्हें उन्होंने दूसरे मंत्रियों में विभाजित कर दिया है. हालांकि जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सीएम साय ने खुद ली है. दरअसल, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके पास के सभी मंत्रालय सीएम साय के पास थे. ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम साय ने लगे हाथ मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी भी सौंप दी है.

