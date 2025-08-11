Breaking: सीएम विष्णुदेव साय के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, नहीं भर पाया उड़ान
Breaking: सीएम विष्णुदेव साय के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, नहीं भर पाया उड़ान

Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हेलीकॉप्टर में अचानक से खराबी आने की बात सामने आई है, उनका हेलीकॉप्टर रायपुर से उड़ान नहीं भर पाया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:30 PM IST
उड़ान नहीं भर पाया सीएम साय का हेलीकॉप्टर
उड़ान नहीं भर पाया सीएम साय का हेलीकॉप्टर

CM Vishnudeo Sai: रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की बात सामने आई है. सीएम साय का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है. हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की संभावना बताई जा रही है. बता दें कि सीएम साय सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लिए रवाना होने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए थे. हेलीकॉप्टर स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन उड़ान नहीं भर पाया. मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और भाजपा क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी मौजूद थे, सभी रवाना ही होने वाले थे. 

तकनीकी खराबी की संभावना 

बताया जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय अपनी तय रूटीन के हिसाब से बीजेपी नेताओं के साथ रायपुर से सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लिए रवाना होने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे, लेकिन स्टार्ट होते ही हेलीकॉप्टर में दिक्कत आई और वह उड़ान नहीं भर पाया, ऐसे में नियमों के हिसाब से तुरंत ही सीएम साय समेत सभी नेताओं को हेलीकॉप्टर से नीचे उतार लिया गया. बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी समस्या है, जिसके चलते वह उड़ान नहीं भर पाया. बता दें कि सीएम साय को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होना था. सभी नेताओं को हेलीकॉप्टर से उतारने के बाद तकनीकी टीम मामले की जांच कर रही है. 

रायपुर में कल दो फ्लाइट में भी आई थी तकनीकी खराबी 

इससे पहले कल राजधानी रायपुर में दो फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी सामने आई थी. दिल्ली से रायपुर आई एक फ्लाइट काफी देर तक रनवे पर ही फंसी रही थी. क्योंकि विमान में तकनीकी खराबी की वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा था. इसके अलावा एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी होने की बात सामने आई थी. बताया जा रहा है कि फिलहाल मौसम में भी उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है, जिससे हवाई उड़ानों में समस्याएं आ रही हैं. छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जिससे कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना बन रही है.

TAGS

Chhattisgarh Breaking NewsCM Vishnudeo Saicm vishnudeo sai helicopter

