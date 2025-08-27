उद्योग-निवेश का प्रमुख केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़, CM साय बोले-रोजगार ही प्राथमिकता
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898465
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

उद्योग-निवेश का प्रमुख केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़, CM साय बोले-रोजगार ही प्राथमिकता

CM Vishnudeo Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिन की विदेश यात्रा पर है, जहां वह छत्तीसगढ़ में उद्योग लाने और निवेश बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ की खबरें
छत्तीसगढ़ की खबरें

Chhattisgarh News: सीएम विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ में उद्योग बढ़ाने और निवेश लाने पर जोर है. सीएम साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल कृषि मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करेंगी बल्कि उच्च-तकनीकी विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेंगी और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नए रोजगार अवसर सृजित करेंगी. 

छत्तीसगढ़ के किसानों को होगा फायदा

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण, सुगम प्रक्रिया और प्रत्येक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, सीएम ने उम्मीद व्यक्त की कि एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड की प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाई से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि आधारित उद्योगों को नई मजबूती प्राप्त होगी, साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा राज्य को उच्च-तकनीकी उत्पादन का नया केंद्र बनाएगी और युवाओं को आधुनिक उद्योगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी. ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इसका मुख्य रूप से लाभ मिल सकेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः अनोखा मामला! बिना गाड़ी चलाए Fastag से कटा टोल; जानें ऐसी परिस्थिति में क्या करें​ 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि ये निवेश परियोजनाएं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उद्योग और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएंगी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता की समृद्धि, युवाओं का भविष्य और निवेशकों का विश्वास है, और इसी संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. बता दें कि सीएम साय आज जापान के बाद अब दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, सीएम साय चार दिन यहां प्रवास करेंगे. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए जापानी कंपनियां दिखा रही रूचि, सीएम साय बोले-मिलेगा फायदा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

CM Vishnudeo Saichhattisgarh news

Trending news

Census training in MP
एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम
Sarathi Portal App
परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट
mhow news
'भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार...', महू 'रण संवाद' में रक्षा मंत्री का बयान
indore news in hindi
Indore: कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड मामले में बैंक खातों पर टिकी जांच
Shajapur News
शाजापुर में बड़ा हादसा टला, भरभराकर गिरा होटल का शौचालय; जैसे-तैसे भागने लगे लोग
Raisen News
कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी गायब, 8 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग
mp farmer news
एमपी के किसानों को मिलेगा 42 लाख तक का लोन, 33% सब्सिडी का कैसे उठाएं लाभ, जानें
mp breaking news
मध्यप्रदेश में कहां क्या हो रहा खास? यहां पढ़ें पल-पल की खबर
damoh news
हटा में लव जिहाद विवाद से बवाल! दो पक्ष आमने-सामने आए, पुलिस ने संभाले हालात
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! चित्रकोट MLA और पूर्व विधायक के काफिले की 3 कारें टकराईं
;