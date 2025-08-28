सीएम साय बोले-छत्तीसगढ़ असीम संभावनाओं की धरती, कोरियाई कंपनियों को बुलाया
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899741
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

सीएम साय बोले-छत्तीसगढ़ असीम संभावनाओं की धरती, कोरियाई कंपनियों को बुलाया

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान के बाद अब दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने साउथ कोरिया की कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ की खबरें
छत्तीसगढ़ की खबरें

CM Vishnudeo Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साउथ कोरिया की कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए बुलाया है. सीएम साय ने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन लीजे जेंग और उनके वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है. ATCA एक सशक्त औद्योगिक नेटवर्क है, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हैं. सीएम साय ने ATCA प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने लीजे जेंग और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया कि वे अपने आगामी भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ अवश्य आएं और राज्य में उपलब्ध निवेश व सहयोग की संभावनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करें. 

कंपनियों ने भी दिखाई रूचि 

ATCA ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ बी2बी साझेदारी में रुचि दिखाई है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं, जो विश्वस्तरीय प्रतिभा उपलब्ध कराते हैं। राज्य का 'प्लग एंड प्ले' इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्त लॉजिस्टिक्स नेटवर्क छत्तीसगढ़ को ATCA के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों और भारत में उनके विस्तार का स्वाभाविक हब बनाता है. सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो रहा है और यहां उद्योग-अनुकूल नीतियाँ, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानव संसाधन तथा मज़बूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे उभरते क्षेत्रों में ATCA कंपनियां यहां आकर निवेश करें और साझेदारी के नए आयाम स्थापित करें. इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को भी नई ताकत मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए जापानी कंपनियां दिखा रही रूचि, सीएम साय बोले-मिलेगा फायदा

सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया 

सीएम साय ने सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका आयोजन इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया (ICCK) के सहयोग से किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए असीम संभावनाओं की धरती है, दक्षिण कोरिया भारत के शीर्ष तीन इस्पात निर्यात गंतव्यों में शामिल है और छत्तीसगढ़, देश का अग्रणी इस्पात उत्पादक राज्य होने के नाते, इस सहयोग को और गहरा करने तथा निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है. छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं. राज्य में प्रचुर मात्रा में लिथियम उपलब्ध है, जो ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) क्रांति और नई पीढ़ी के उद्योगों को गति देने में सहायक होगा. उन्होंने कहा 'छत्तीसगढ़ वैश्विक ऊर्जा' संक्रमण का स्वाभाविक केंद्र बन सकता है. 

मुख्यमंत्री ने ICCK को नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल करने की घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024–30 के तहत तकनीक, स्किलिंग और वैश्विक सहयोग को एक नई दिशा दी जाएगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोरिया की नवाचार क्षमता और छत्तीसगढ़ के संसाधनों के मिलन से विकास का एक नया युग लिखा जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक निवेशक को 'सिंगल विंडो क्लियरेंस' से लेकर भूमि आवंटन, आवश्यक अनुमतियों और सहयोगी नीतियों तक हर स्तर पर सहयोग प्रदान कर रही है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण कोरिया कंपनियों की भागीदारी से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य में नए अवसरों का सृजन होगा और दक्षिण कोरिया-भारत औद्योगिक सहयोग को एक नई ऊँचाई मिलेगी. 

ये भी पढ़ेंः उद्योग-निवेश का प्रमुख केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़, CM साय बोले-रोजगार ही प्राथमिकता

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

chhattisgarh newsCM Vishnudeo Sai

Trending news

simhastha 2028
सिंहस्थ की तैयारियों पर शाह को आपत्ति! पूछा, स्थायी निर्माण क्यों? बनाओ नया प्लान
Bilaspur Bengaluru special train
नहीं होगी भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mandsaur News
वैष्णो देवी में मंदसौर के 7 तीर्थयात्री भूस्खलन का शिकार, 2 की मौत,2 लापता और 3 घायल
OBC reservation
27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक
raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
durg news
पति बना राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, अंधे कत्ल की गुत्थी...
mp government scheme
पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया
Alirajpur news
प्रिंसिपल की करतूत का पर्दाफाश! चापरासियों से खेतों में करवा रहे थे काम, हुआ एक्शन
maihar news
नेता वादे करते रहे! गांव सड़क के लिए तरसता रहा, बीमार को पालकी पर ले जाने की नौबत
;