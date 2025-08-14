रायपुर के मरीन ड्राइव में हुई स्वतंत्रता दौड़, हाथ में तिरंगा लेकर दौड़े सीएम विष्णुदेव साय
रायपुर के मरीन ड्राइव में हुई स्वतंत्रता दौड़, हाथ में तिरंगा लेकर दौड़े सीएम विष्णुदेव साय

CM Vishnudeo Sai: सीएम विष्णुदेव साय रायपुर के मरीन ड्राइव पर आयोजित हुई स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया यहां आकर बचपन की यादें ताजा हो गई हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:14 PM IST
रायपुर में तिरंगा लेकर दौड़े सीएम साय
रायपुर में तिरंगा लेकर दौड़े सीएम साय

Raipur News: सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए और कहा हमारा तिरंगा पूर्वजों के सालों के संघर्षों और बलिदान का जीवंत प्रतीक है, हम सभी तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखेंगे, अपने अमर बलिदानियों को कभी नहीं भूलेंगे और सभी मिलकर विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे. इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता और अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. सीएम ने कहा तिरंगे में करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाएं समाई हैं और यह हमारी वीरता, शांति और समृद्धि के भाव की अमिट चेतना है. 

पूरा देश तिरंगामय हो गया है

रायपुर में आयोजित हुई इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. सीएम साय ने कहा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले कुछ सालों से स्वतंत्रता दिवस में पूरा देश तिरंगामय हो जाता है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम सभी अलग-अलग तरीकों से इस पावन दिवस को उत्साह के साथ मना रहे है. तिरंगा यात्राएं और हर-घर तिरंगा फहराने के संकल्प ने इस पावन अवसर को जन-जन से जोड़ दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का जीवंत प्रतीक है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें यह स्मरण कराती है कि आज़ादी अनगिनत बलिदानों की अमूल्य देन है.  लाखों-करोड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण न्योछावर किए, तब जाकर हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई. 

बचपन की यादें ताजा हो गई 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के खास अवसर ने मुझे बचपन के दिनों की याद दिला दी, जब मैं स्कूल में था तब स्वतंत्रता दिवस पर प्रभात फेरी निकलती थी. गांव-गांव में देशभक्ति गाने गूंजते थे. उन्होंने कहा कि उस समय जो गर्व महसूस होता था, वही गर्व आज भी हमारे दिल में है. आज हमारा दायित्व है कि हम अपने देश और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं. साल 2047 तक के लिए हमने विकसित छत्तीसगढ़ विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है, और हमारी सरकार उसी के अनुरूप कार्य कर रही है. सरकार के साथ-साथ हम सभी का साझा संकल्प है. 

खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दौड़ सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि आजादी के लिए किये गए संघर्ष का प्रतिसाद है. देश को वीर सपूतों के बलिदान से आजादी मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित, स्वच्छ, स्वस्थ और श्रेष्ठ भारत के विजन के साथ चलते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने भी विकसित और समृद्धशाली छत्तीसगढ़ का सपना संजोया है. उन्होंने कहा कि इस स्वप्न को पूर्ण करने अपना अमूल्य योगदान देने का संकल्प लें. 

