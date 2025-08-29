कांग्रेस-राजद पर सीएम साय का निशाना, PM मोदी पर टिप्पणी का बिहार की जनता देगी जवाब

CM Vishnu Deo Sai on Congress RJD: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी मिलकर वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है, लेकिन गुरुवार को यहां कुछ ऐसा हुआ जिससे बिहार से लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है. दरभंगा में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही घमासान शुरू हो गया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस मामले में कांग्रेस-राजद पर निशाना साधा है. उन्होंने विदेश यात्रा से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सीएम साय ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है.

बिहार की जनता देगी जवाब: सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा ' कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासियों का अपमान करती रही है, मोदीजी को भी बार-बार इसलिए ही गालियां देते रहते हैं ये क्योंकि वे ओबीसी समाज से आते हैं. दिन-रात बिना थके, बिना रुके कार्य करने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को कांग्रेस/राजद के राजनीतिक मंच से मोदीजी को गाली देने की जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है. बिहार की जनता निश्चित ही कांग्रेस-राजद को इस हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देगी.' बता दें कि सीएम साय फिलहाल 10 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी कर कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है, जिससे इस मामले की गंभीरता दिखती है.

छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने खोला मोर्चा

सीएम साय के अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है. बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत साय कैबिनेट के मंत्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया है. ओबीसी समाज से जोड़ दिया है. भाजपा ने इस बयानबाज़ी को न केवल व्यक्तिगत हमला बताया है, बल्कि इसे ओबीसी और आदिवासी समुदायों का सीधा अपमान करार दिया है. छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि मोदी जी दिन-रात देश के लिए काम कर रहे हैं. विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को नई दिशा दे रहे हैं. ऐसे में इन दोनों जनसेवकों को गाली देना केवल राजनीतिक दुर्भावना नहीं, बल्कि समाज के वंचित तबकों का अपमान है.

बता दें कि बिहार में हुई टिप्पणी का यह मामला देश के दूसरे राज्यों में गर्मा सकता है, जहां कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन की योजना बना रही है. वहीं बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी पर हुई टिप्पणी अब बड़ा मुद्दा बन चुकी है.

