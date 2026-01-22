सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर में फहराएंगे झंडा, जानिए कौन मंत्री किस जिले में रहेंगे

CM Vishnudeo Sai News: गणतंत्र दिवस पर राजधानी और जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथियों की लिस्ट छत्तीसगढ़ में जारी हो गई है. सीएम विष्णुदेव साय इस बार गणतंत्र दिवस पर बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. जबकि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू दुर्ग में शामिल होंगे, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजनांदगांव जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की जानकारी भी आ गई है. छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं.

बिलासपुर में सीएम साय होंगे शामिल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे, जहां वह परेड की सलामी लेंगे और झंडा फहराएंगे. जिसके लिए बिलासपुर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में सीएम साय के अलावा उपमुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर में और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा इस बार सरगुजा जिले में आयोजित कार्यक्रम में झंडा फहराएंगे. जिसके लिए सभी जिलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

कौन मंत्री कहां फहराएंगा झंडा

रायगढ़ में मंत्री रामविचार नेताम

गरियाबंद में मंत्री दयालदास बघेल

बीजापुर में मंत्री केदार कश्यप

कबीरधाम में मंत्री लखन लाल देवांगन

जशपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

जांजगीर-चांपा में मंत्री ओपी चौधरी

कोरबा में मंत्री टंकराम वर्मा

बलरामपुर-रामानुजगंज में लक्ष्मी राजवाड़े

दंतेवाड़ा में मंत्री गजेंद्र यादव

बालोद में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

गौरेला पेंड्रा मरवाही में मंत्री राजेश अग्रवाल

इसके अलावा बलौदाबाजार में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा में सांसद विजय बघेल, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में सांसद संतोष पांडेय, सूरजपुर में सांसद चिंतामणि महाराज, महासमुंद में सांसद रूपकुमारी चौधरी.सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद राधेश्याम राठिया, सक्ती में सांसद कमलेश जांगड़े करेगी ध्वजारोहण.नारायणपुर में सांसद महेश कश्यप, कांकेर में सांसद भोजराज नाग,मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी में सांसद देवेंद्र बहादुर सिंह, कोंडागांव में विधायक लता उसेंडी ध्वजारोहण करेंगी. जबकि मुंगेली में विधायक पुन्नूलाल मोहले, कोरिया में भैयालाल राजवाड़े, धमतरी में विधायक अजय चंद्राकर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में विधायक राजेश मूणत और सुकमा में बीजेपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव सिंह तिरंगा फहराएंगे.

