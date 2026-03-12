Advertisement
रायपुर के होटलों में गैस संकट, 15 से ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट बंद, व्यापारियों को स्टॉक खत्म होने का डर

Commercial Cylinder Shortage Raipur: राजधानी रायपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में रुकावट से खाने-पीने के बिज़नेस पर बहुत बुरा असर पड़ा है. सप्लाई की कमी और बढ़ती डिमांड के कारण शहर के 15 से ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:14 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में रुकावट से होटल और रेस्टोरेंट के बिज़नेस पर काफी असर पड़ा है. गैस की कमी की वजह से शहर के 15 से ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, जबकि कई को अपने मेन्यू कम करने पड़े हैं. गैस की कमी की वजह से कई होटलों और रेस्टोरेंट को अपने मेन्यू आधे करने पड़े हैं. गैस सिलेंडर की कमी ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की चिंता बढ़ा दी है.

 15 से ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट बंद
दरअसल,  रायपुर शहर इस समय बहुत ज़्यादा गैस की कमी से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है. कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में अचानक रुकावट आने से शहर के किचन ठप हो गए हैं. हालात इतने खराब हो गए हैं कि राजधानी के 15 से ज़्यादा बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जो होटल अभी भी चल रहे हैं, उन्हें भी रिसोर्स की कमी के कारण अपने मेन्यू में भारी कटौती करनी पड़ी है, मतलब अब कस्टमर को अपनी पसंद की सभी डिश नहीं मिल पा रही हैं.

3-4 दिन का ही गैस सिलेंडर का स्टॉक
वर्तमान में समस्या की सबसे बड़ी वजह डिमांड और सप्लाई के बीच बहुत बड़ा अंतर है. गैस एजेंसियों से समय पर डिलीवरी न होने की वजह से छोटे और मीडियम साइज़ के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की नींद उड़ी हुई है. ज़्यादातर होटलों औ ढाबों के पास सिर्फ़ तीन से चार दिन का बैकअप है. अगर अगले कुछ दिनों में सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई तो शहर के सैकड़ों छोटे रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं.

होटल और ढाबा संचालकों में बढ़ी चिंता
गैस सिलेंडर की कमी से न सिर्फ़ बिज़नेस पर असर पड़ रहा है, बल्कि इससे जुड़े कर्मचारियों की रोज़ी-रोटी पर भी खतरा मंडरा रहा है. ढाबा और रेस्टोरेंट मालिक प्रशासन और गैस कंपनियों से जल्द से जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग कर रहे हैं, ताकि राजधानी का खाने-पीने का बाज़ार नॉर्मल हो सके.

