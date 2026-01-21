Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू, 23 जनवरी से बदलेगी राजधानी की सुरक्षा, दो हिस्सों में बंटेगी पुलिसिंग

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू करने फैसला लिया है. रायपुर में पुलिस कमिश्नरी का आदेश जारी कर दिया गया है. मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर मॉडल की तर्ज पर तैयार यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिसके तहत रायपुर जिले को दो सुरक्षा जोन में बांटा गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:37 PM IST
Commissioner System in Raipur-छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब राजधानी रायपुर की पुलिस व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दिया गया है. यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी. बुधवार शाम गृह विभाग ने इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है.  रायपुर के 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने SP संभालेंगे. 

क्या है नया बंटवारा
रायपुर जिले को अलग-अलग कमान में बांटा गया है. रायपुर शहर के 21 थाने अब पुलिस कमिश्नर के अधीन होंगे. यहां आईजी रैंक के अधिकारी कमिश्नर बनाए जाएंगे. जिले के बाकी 12 थाने पहले की तरह एसपी के अधीन रहेंगे. ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा के लिए जिले में 5 नए थाने भी बनाए जाएंगे.

भोपाल-इंदौर मॉडल पर आधारित 
रायपुर में यह बदलाव मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर मॉडल की तर्ज पर किया गया है. इसमें शहर की भीड़ और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, जब ग्रामीण इलाकों की यह व्यवस्था अलग रखी जाती है. पहले इस प्रस्ताव पर चर्चा टल गई थी, लेकिन बाद में भोपाल-इंदौर मॉडल की शर्तन पर सहमनि बनी. वहीं कई पुलिस अधिकारियों का यह मानना है कि आधे जिले में यह सिस्टम लागू करना एक खानापूर्ति है. पूरे जिले में एक सिस्टम न होने से काम का बोझ बढ़ेगा और संसाधनों की कमी होगी. 

बदलाव से क्या होगा असर
शहर में अब तक जो जिम्मेदारी एक एडिशनल एसपी संभालते थे, वह अब सीधे आईजी रैंक के पुलिस कमिश्नर संभालेंगे. इससे फैसले लेने की रफ्तार बढ़ेगी. ग्रामीण थानों की कमान अब एक विशेष एसपी के हाथ में होगी, जिससे आउटर इलाकों में सुरक्षा बढ़ेगी. रायपुर पुलिस का यह नया स्वरूप 23 जनवरी से जमीन पर दिखाई देने लगेगा.

