BJP के गढ़ में भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव में संभालेंगे कमान; कितना काम आएगा कांग्रेस का ये दांव?

Bhupesh Baghel Assam Poll Observers: कांग्रेस पार्टी ने इस साल के मध्य में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से पार्टी नेताओं को एआईसीसी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है. एआईसीसी द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी है और असम विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब भूपेश बघेल को किसी बड़े चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई हो.

कांग्रेस पार्टी ने किस राज्य में किसे बनाया पर्यवेक्षक?

कांग्रेस पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए भूपेश बघेल के अलावा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और बंधु तिर्की को भी वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, कर्नाटक के मंत्री केजे जॉर्ज, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को केरल विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. कांग्रेस पार्टी ने मुकुल वासनिक, तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. कांग्रेस ने सुदीप रॉय बर्मन, शकील अहमद खान और प्रकाश जोशी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

कब होने वाले हैं इन राज्यों में विधानसभा चुनाव?

बता दें कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो अप्रैल और मई में होने की संभावना है. इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में समाप्त हो रहा है. विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा इन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है. आगामी विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पिछले चुनावों में खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है.

कितना काम आएगा कांग्रेस का ये दांव?

बिहार विधानसभा चुनावों में कोई खास प्रभाव न डाल पाने के बाद कांग्रेस पार्टी अब आगामी राज्य चुनावों में चुनावी लाभ की तलाश में है. इसलिए, उसने पूर्व मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों सहित वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार का नेतृत्व करने और स्थिति में बदलाव लाने की जिम्मेदारी सौंपी है. हालांकि, पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षकों में किसी भी दिग्गज नेता की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं. राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए वाकई गंभीर है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में कांग्रेस की उपस्थिति सीमित है.

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी थी और स्टार प्रचारक भी बनाया था. हालांकि, पार्टी चुनाव परिणाम में कुछ खास नहीं कर पाई. इससे पहले कांग्रेस ने भूपेश बघेल को 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट के लिए पर्यवेक्षक बनाया था, जहां से चुनावी मैदान मे राहुल गांधी थे और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी. इसके अलावा भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी ऑब्जर्वर की भूमिका निभा चुके हैं. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)