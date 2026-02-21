Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे कवासी लखमा, इन नियमों का करना होगा पालन

Kawasi Lakhma: कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिल गई है. हालांकि उन्हें सत्र के दौरान कुछ शर्तों का पालन करना होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:11 PM IST
बजट सत्र में शामिल होंगे कवासी लखमा
Chhattisgarh Budget Session: शराब घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को एक और राहत मिली है. उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिल गई है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ सत्र में शामिल होने की अनुमति दी है. जिसके बाद वह छत्तीसगढ़ भी वापस आ सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली जमानत में उन्हें गृह राज्य से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे. ऐसे में कवासी लखमा फिलहाल ओडिशा में थे, अब वह बजट सत्र में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर लौट सकेंगे. 

कवासी लखमा को नियमों का करना होगा पालन 

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने शनिवार को रायपुर में बजट सत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कवासी लखमा को सत्र में शामिल होने की अनुमति देने का ऐलान किया है. रमन सिंह ने कहा कि 7 फरवरी को कवासी लखमा से विधानसभा की तरफ से अभिमत मांगा गया था, जहां उन्होंने अपना अभिमत व्यक्त किया था. जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत और विधानसभा की प्रक्रियात्मक शर्तों पालन करने का निर्देश देते हुए अनुमति दी गई है. क्योंकि अभी जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है, उसकी जांच अभी जारी है. ऐसे में फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के सभी आदेशों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा. 

ये भी पढे़ंः कांग्रेस CG से किसे भेजेगी राज्यसभा, रायपुर से दिल्ली तक हलचल, ये नेता रेस में आगे

स्पीच नहीं दे सकेंगे कवासी लखमा 

  • कवासी लखमा सत्र के दौरान किसी तरह की स्पीच नहीं दे सकेंगे. जबकि वह सार्वजनिक बयानबाजी या अपने केस से जुड़े मामलों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे. 
  • कवासी उपस्थिति केवल बजट सत्र तक ही सीमित रखी गई है, वह किसी और कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे. 
  • कवासी लखमा बजट सत्र के दौरान वह अपने निवास क्षेत्र का दौरा भी नहीं कर सकेंगे. 
  • विधानसभा सत्र के दौरान कवासी लखमा को अपने आने और जाने की पूरी जानकारी विधानसभा सचिव के देनी होगी. 
  • नियमों का उल्लंघन करने पर कवासी लखमा को दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाएगी. 
  • हालांकि कवासी लखमा बजट सत्र के दौरान अपने हिस्से की चर्चा में भाग लें सकेंगे. 

1 साल बाद सत्र में शामिल होंगे कवासी लखमा 
 
कांग्रेस विधायक कवासी लखमा करीब एक साल बाद विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे. क्योंकि वह करीब एक साल के आसपास लगातार जेल में रहे हैं. इस दौरान आयोजित हुए विधानसभा के सत्रों में वह भाग नहीं ले सके थे. सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उन्हें 3 फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए हैं. ऐसे में कवासी लखमा के बजट सत्र के दौरान होने वाली मौजूदगी सदन में चर्चा का विषय जरूर रहेगी. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, जहां 24 फरवरी को वित्तमंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का 2026-27 का बजट पेश करेगी. 

ये भी पढ़ेंः पंच से...छत्तीसगढ़ के CM तक, जन्मदिन पर जानें विष्णुदेव साय की दिलचस्प कहानी 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

