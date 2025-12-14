छत्तीसगढ़ BJP विधायक दल की अहम बैठक आज रात 8 बजे, जानें क्या है प्लानिंग और एजेंडे में क्या-क्या?

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज (14 दिसंबर) से शुरू होने जा रहा है. इस बीच आज रात 8 बजे मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई गई है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देने की तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में आज रात 8 बजे नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में सत्र के दौरान सरकार की भूमिका, विपक्ष के सवालों का जवाब और सदन में मजबूती से पक्ष रखने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 17 दिसंबर तक चलेगा. आज के सत्र में छत्तीसगढ़ विकास यात्रा विजन@2047 पर चर्चा होगी. पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा. उम्मीद है कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामेदार कार्यवाही होगी. विधायकों ने सत्र के लिए कुल 628 सवाल लगाए हैं, साथ ही 48 ध्यानाकर्षण और 9 अशासकीय संकल्प भी लगे हैं. इस दौरान बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे.
शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक नई बनी असेंबली बिल्डिंग में होगा. इस दौरान कुल 628 सवाल, 48 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 9 अशासकीय संकल्प लगाए गए हैं. सेशन का पहला दिन हंगामेदार रहने की उम्मीद है. आज 'विजन 2047' टॉपिक पर चर्चा होनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वह इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी और पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगी. उम्मीद है कि विंटर सेशन के दौरान विधानसभा में कानून-व्यवस्था, धान की खरीद, ज़मीन की कीमतें और बिजली जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे. कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के विधायक इन मामलों पर मंत्रियों से सवाल पूछेंगे.
ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बैठक में विपक्ष के आरोपों का तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब तैयार करने पर फोकस किया जाएगा. साथ ही शीतकालीन सत्र की तैयारीयों पर चर्चा होगी. इसके अलावा विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी होगी. बैठक के बाद सभी विधायक साथ में डिनर करेंगे, जिसे संगठनात्मक एकता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है. सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है. बीजेपी विधायक दल की बैठक आज रात 8:00 बजे नया रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पर होगी.