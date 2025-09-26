Advertisement
3 किलो चांदी, 75 ग्राम सोना... लाखों की चोरी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, खाली घरों को बनाता था निशाना

Raipur Theft News: छत्तीसगढ़ की राजधानी में पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है, जो सूने घरों को निशाना बनाता था. वहीं पुलिस ने शातिर चोर से 75 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी और 10 लाख रुपए कैश बरामद की है.

Sep 26, 2025, 11:20 AM IST
रायपुर से शातिर चोर को गिरफ्तार
रायपुर से शातिर चोर को गिरफ्तार

Raipur Crime: रायपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो सूने घरों को बेहद खतरनाक अंदाज में चोरी को अंजाम देता था. यह चोर जब चोरी करता था, तो किसी को कानों-कान खबर नहीं लगती थी. पलक झपकते ही चोरी को अंजाम देता था. वहीं पुलिस ने इस शातिर चोर से 75 ग्राम गोल्ड, 3 किलो चांदी, 10 लाख रुपए कैश बरामद की है. 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस शातिर चोर की पहचान चंदन चेलक के नाम से हुई है. बताया जा रहा है कि यह चोर पहले भी कई बड़ी-बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है. वहीं पुलिस की पूछताछ में चोर ने चोरी की घटनाओं को कबूल भी किया है. उसने बताया कि अपने एक अन्य साथी के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं. 

चोर के साथी की तलाश
बताया जा रहा है कि इस शातिर चोर को एंट्री क्राइम, साइबर यूनिट और थाना माना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है. वहीं पुलिस ने इस चोर और इसके फरार साथी के खिलाफ रायपुर पुलिस थाने में धारा 303/25, 331(3),  305 बी.एन.एस. का मामला दर्ज किया है. एक फरार चोर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है. 

ऐसे किया गया गिरफ्तार
एक पीड़ित ने 22 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि धरमपुरा स्थित उसके सूने मकान में लगे गेट का कुंडा तोड़कर, घर में रखी अलमारी में रखा कैश और सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए थे. वहीं आरोपी ने अलमारी में रखी चांदी की मूर्ति को ले गया था. मिली जानकारी के मुताबिक, एंटी क्राइम, साइबर यूनिट और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पीड़ित अनिल और उसके भतीजे से पूछताछ कर सीसीटीवी के जरिए चोर को गिरफ्तार किया. (रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर)

;