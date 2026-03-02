सावधान! रायपुर में साइबर ठगों ने अपनाया नया पैटर्न, चारधाम यात्रा के नाम पर लूट रहे लोगों को

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर अपराधियों ने फ्रॉड के अपने पुराने तरीकों को छोड़कर अब धार्मिक भावनाओं और सरकारी सेवाओं को अपना नया हथियार बना लिया है. हाल ही में हुए दो बड़े फ्रॉड के मामलों ने राजधानी में दहशत का माहौल बना दिया है. पहली घटना में, एक रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर को चार धाम यात्रा की आड़ में आकर्षक पैकेज का लालच दिया गया. दूसरी घटना में, छोटा पारा के रहने वाले एक शख्स को सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का लालच दिया गया.

रायपुर में चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी

दरअसल, शहर में साइबर क्रिमिनल्स ने फ्रॉड का नया तरीका अपनाया है, जिससे दो लोगों से लाखों रुपये ठग लिए गए. पहले मामले में एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी साइबर क्रिमिनल्स का शिकार हो गए. फ्रॉड करने वालों ने उन्हें चार धाम यात्रा के लिए एक आकर्षक और सस्ता टूर पैकेज देने का वादा किया. ट्रिप बुक करने और दूसरी फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने के नाम पर, फ्रॉड करने वालों ने ऑफिसर से अलग-अलग इंस्टॉलमेंट में कुल 2.14 लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए.

सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के नाम पर 5 लाख की ठगी

वहीं एक और मामले में रायपुर के छोटा पारा इलाके के रहने वाले गुलाम खान को सीनियर सिटिज़न कार्ड दिलाने का वादा करके ठगा गया. सरकारी प्रोसेस का हिस्सा होने का नाटक करके, धोखेबाजों ने पर्सनल जानकारी हासिल की और उनके बैंक अकाउंट से ₹5 लाख निकाल लिए.

साइबर टीम जांच में जुटी

इन दोनों मामलों में जालसाजों ने पीड़ितों को डिजिटल तरीके से ठगा. रायपुर की साइबर सेल और पुलिस टीमों को एक्टिव कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जालसाज अब रिटायर्ड लोगों और बुज़ुर्गों को निशाना बना रहे हैं. पुलिस ने बैंक अकाउंट फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर रही है, और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है.