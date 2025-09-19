छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर के साथ हुआ ऐसा खेला, सोशल मीडिया पर हो गया वायरल

CG News: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने हाल ही में तबादला सूची जारी की. इस तबादला सूची में बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तबादले के दौरान एक ऐसे सब-इंजीनियर का तबादला कर दिया, जिसकी दो महीने पहले मौत हो चुकी है. हालांकि, बाद में प्रशासन ने नया आदेश जारी कर अपनी गलती को सुधारी है. लेकिन इसकी सोशल मीडिया पर जमकर किरकरी हो रही है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला 18 सितंबर का बताया जा रहा है. जहां, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किया था. इस दौरान कुल 267 अधिकारियों-कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया था. इस तबादला सूची में सहायक अधीक्षक से लेकर कार्यपालन अभियंता और प्रभारी कार्यपालन अभियंता तक के नाम थे.

जानिए कैसे हुआ भंडाफोड़

ट्रांसफर की इस लिस्ट में सबसे बड़ी गलती यह हुई कि विभाग ने दो महीने पहले मर चुके उप अभियंता (सब इंजीनियर) योगानंद सोम का भी तबादला कर दिया. ट्रांसफर आदेश में योगानंद सोम का नाम क्रमांक 18 पर दर्ज था. आदेश के मुताबिक, मृतक योगानंद सोम का तबादला दल्लीराजहरा नगर पालिका से नगर पंचायत तुमगांव कर दिया गया. जिसे बाद में सुधार कर नया आदेश जारी किया गया. इस आदेश में लिखा गया आदेश दिनांक 18 सितबंर 2025 के सरल क्र. 18 में उप अभियंता को नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा से नगर पंचायत तुमगांव टंकन त्रुटि के कारण अंकित हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जैसे ही त्रुटि वाला आदेश जारी हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस दौरान सोशल मीडिया पर जमकर विभाग की किरकरी उड़ी.लोग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- नायब तहसीलदार पर किसान को थप्पड़ मारने का आरोप, पुलिस ने वीडियो डिलीट कराए, जानिए

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.