'अपनी गड़बड़ी कब मानोगे...', छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा का राहुल गांधी पर पलटवार

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया है और जर्मनी में भारत की चुनावी व्यवस्था पर दिए बयान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले कभी यह भी बताएं कि अपनी गड़बड़ी कब मानोगे. रायपुर में विजय शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी से हो रही पीड़ा की बात करने के लिए राहुल गांधी बर्लिन गए हैं. मुझे लगता है कि उन्हें भारत के सामने यह बात करनी चाहिए. भारत की जनता फैसला करेगी कि क्या उचित है और क्या अनुचित.

अपनी गड़बड़ी कब मानोगे: विजय शर्मा

विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को बर्लिन जाकर पूछने की जरूरत नहीं है. बर्लिन से राहुल गांधी का मन नहीं भरेगा तो वे इटली चले जाएंगे, वहां भी इस तरह के सवाल उठाएंगे. इससे क्या साबित होने वाला है. विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष देते हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो ईडी में गड़बड़ी बताते हैं. अपनी गड़बड़ी कब मानोगे? पूछने के लिए इटली और बर्लिन जाते रहोगे.

पीएम मोदी राष्ट्रवादी विचारधारा के: विजय शर्मा

विजय शर्मा ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की विचारधारा से एक बड़ी जनसंख्या सहमत नहीं है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, इससे असहमति नहीं हो सकती. दूसरा, कोई ऐसा भाव बताइए जो देश के सम्मान से अलग हो. मोदी सरकार संविधान को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का काम कर रही है. छत्तीसगढ़ में बड़े इलाकों में पहले संविधान नहीं माना जाता था. यदि 10 प्रतिशत जगह को छोड़ दें, तो अब संविधान का पूरी तरह पालन हो रहा है.

सीपीआई नेता डी. राजा के आरएसएस पर दिए बयान पर विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि वे संघ को कभी समझ नहीं पाएंगे. देश के कितने राज्यों में सरकारें बनीं, कितनी संस्थाएं सेवा क्षेत्र में काम कर रही हैं, ये सब वे समझ नहीं पाएंगे. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)