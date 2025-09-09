पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला, फैली सनसनी

Chhattisgarh Crime: रायपुर में अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने उप सरपंच प्रतिनिधि की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानिए पूरा मामला...
Trending Photos
Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना सोमवार रात विधानसभा थाना क्षेत्र के पचेड़ा गांव की है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान हेमलाल मिर्चे के रूप में हुई है, जो पचेड़ा गांव का उप सरपंच प्रतिनिधि था. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.
यह भी पढ़ें: ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक ने उगले कई राज, हाईप्रोफाइल लोगों के नाम आए सामने
पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या
दरअसल, रायपुर के पचेड़ा गांव में सोमवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई. गांव के उप सरपंच प्रतिनिधि हेमलाल मिर्चे की हत्या उसके परिचित पवन कुमार मराठे ने ही की. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पवन को शक था कि हेमलाल के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं. इसी शक को लेकर पहले भी दोनों के बीच विवाद होता था, लेकिन सोमवार रात बात इतनी बढ़ गई कि पवन ने आपा खो दिया और कुल्हाड़ी से हेमलाल के सिर और गर्दन पर कई बार हमला कर दिया. हमले में हेमलाल की मौके पर ही मौत हो गई.
यह भी पढ़ें: नव्या मलिक के पार्टनर समेत 4 और तस्कर गिरफ्तार, रायपुर ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब
जानिए पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, वारदात रात करीब 9 बजे की है. मृतक की पहचान पचेड़ा गांव के उपसरपंच प्रतिनिधि हेमलाल मिर्चे के रूप में हुई है. हत्या के आरोपी पवन कुमार मराठे को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि पवन को हेमलाल और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का शक था. इसी वजह से दोनों के बीच पूर्व में भी विवाद हो चुका था. सोमवार रात दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर पवन ने हेमलाल की हत्या कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!