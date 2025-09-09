पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला, फैली सनसनी

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना सोमवार रात विधानसभा थाना क्षेत्र के पचेड़ा गांव की है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान हेमलाल मिर्चे के रूप में हुई है, जो पचेड़ा गांव का उप सरपंच प्रतिनिधि था. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या

दरअसल, रायपुर के पचेड़ा गांव में सोमवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई. गांव के उप सरपंच प्रतिनिधि हेमलाल मिर्चे की हत्या उसके परिचित पवन कुमार मराठे ने ही की. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पवन को शक था कि हेमलाल के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं. इसी शक को लेकर पहले भी दोनों के बीच विवाद होता था, लेकिन सोमवार रात बात इतनी बढ़ गई कि पवन ने आपा खो दिया और कुल्हाड़ी से हेमलाल के सिर और गर्दन पर कई बार हमला कर दिया. हमले में हेमलाल की मौके पर ही मौत हो गई.

जानिए पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, वारदात रात करीब 9 बजे की है. मृतक की पहचान पचेड़ा गांव के उपसरपंच प्रतिनिधि हेमलाल मिर्चे के रूप में हुई है. हत्या के आरोपी पवन कुमार मराठे को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि पवन को हेमलाल और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का शक था. इसी वजह से दोनों के बीच पूर्व में भी विवाद हो चुका था. सोमवार रात दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर पवन ने हेमलाल की हत्या कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

