Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2996026
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

3 दिनों के लिए मिनी PMO बनेगा रायपुर का ये बंगला! PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल बनाएंगे रणनीति

Mini PMO in Raipur: 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर का बंगला M-01 तीन दिनों के लिए मिनी PMO में तब्दील होगा. इस दौरान PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और NSA अजित डोभाल रणनीति बनाएंगे. बैठक में 70 DG, पैरामिलिट्री चीफ समेत 500 अफसर जुटेंगे.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 दिनों के लिए मिनी PMO बनेगा रायपुर का ये बंगला! PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल बनाएंगे रणनीति

DG Conference 2025 in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक डीजी कांफ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, देशभर के डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे. कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद, नक्सल, साइबर क्राइम और पुलिस सुधार पर मंथन होगा, जिसकी तैयारियों के लिए प्रशासनिक अमला जुट गया है.

बंगला M-01 तीन दिनों के लिए मिनी PMO

रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर का बंगला M-01 तीन दिनों के लिए मिनी PMO में तब्दील होगा. यह बंगला विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बंगला है. बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल के अलावा 70 डीजी, पैरामिलिट्री चीफ समेत 500 अफसर जुटेंगे. इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और NSG की तैनाती की जा रही है. इसके अलावा 400 गाड़ियां तैयार की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में किस रणनीति पर होगी चर्चा?

डीजी कॉन्फ्रेंस (DG Conference) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप से नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर क्राइम और पुलिस सुधार पर चर्चा करेंगे. नक्सलियों के खात्मे के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय है, जिसमें अब सिर्फ पांच महीने का समय बचा है. ऐसे में यह बैठक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है.

डीजी कॉन्फ्रेंस के दौरान देशभर के पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय बलों के प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में नक्सलवाद खत्म करने पर चर्चा होगी और इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी. इसके अलावा आधुनिक पुलिसिंग के तरीकों, तकनीक का उपयोग करके निगरानी (जैसे तकनीकी निगरानी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों और राज्यों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने (इंटेलिजेंस शेयरिंग) जैसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और योजनाएं बनाई जाएंगी.

आईआईएम भवन में होग कॉन्फ्रेस!

डीजी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का आयोजन नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) भवन में होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के रात्रि विश्राम के लिए बंगला M-01 के चुनाव के पीछे खास वजह हो सकती है. इस बंगले से आईआईएम और नया विधानसभा भवन बेहद नजदीक हैं, जिससे आवागमन में सहूलियत होगी.

TAGS

DG Conferenceraipur newsNarendra Modi

Trending news

DG Conference
3 दिन मिनी PMO बनेगा रायपुर का ये बंगला! PM मोदी-अमित शाह-अजित डोभाल बनाएंगे रणनीति
Singrauli News
सिंगरौली में लाखों की चोरी का खुलासा, इंस्टाग्राम से चुनते थे शिकार, पुलिस ने पकड़ा
mppsc result 2023
पिता का UPSC का सपना टूटा, अब बेटा बना डिप्टी कलेक्टर; सेल्फ स्टडी से ऐसे पाई सफलता
Akanksha Satyavanshi
पर्दे के पीछे से टीम इंडिया को जिताया, CM साय के सामने बताया कहां से मिलती है ताकत
mp news
MP के इन आठ नगर निगमों में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें, केंद्र ने 972 बसों को दी मंजूरी
Khairagarh news
खैरागढ़ में मासूमों की निर्मम हत्या! कुएं में मिली भाई-बहन की लाश, मुंह में कपड़ा
ratlam news
MP में फिल्मी सीन, पुलिस से बचकर भाग रहे तस्करों की कार दुर्घटनाग्रस्त, फिर फायरिंग
Narmadapuram news
सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का खेल! मजार पर छत डालने की कोशिश, प्रशासन ने रुकवाया काम
chhattisgarh news
धमतरी में धर्मांतरण पर बवाल, रिटायर्ड आर्मी जवान के घर चल रही थी 'चंगाई सभा', जानें
mp news
वक्फ बोर्ड ने 10 हजार आबादी वाले गांव पर ठोका दावा, कलेक्टर-सरपंच को नोटिस, जानें