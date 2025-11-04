Advertisement
इस महीने के अंत में रायपुर में जुटेंगे PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल; क्या है वजह, बैठक में शामिल होंगे देश के सभी DGP

DG Conference 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस महीने के अंत में डीजी कांफ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, देशभर के डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे.

Nov 04, 2025
DG Conference in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस महीने के अंत में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल शामिल होंगे. यह देश की सबसे अहम सुरक्षा बैठक है, जिसका आयोजन इस महीने के अंत में नवा रायपुर के आईआईएम में होगा. डीजी कांफ्रेंस में देशभर के पुलिस महानिदेशक (DGP) और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे.

PM और HM अधिकारियों से लेंगे डायरेक्ट फीडबैक

डीजी कॉन्फ्रेंस (DG Conference) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे. LWE क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों को प्रभावी बनाने पर जोर देंगे. नक्सलियों के खात्मे के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की तय डेडलाइन में अब महज पांच महीने ही बचे हैं. ऐसे में यह बैठक देश की आंतरिक सुरक्षा और खासकर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है.

नक्सलवाद खत्म करने पर बनेगी रणनीति

डीजी कॉन्फ्रेंस में देशभर के पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय बलों के प्रमुख अधिकारियों के साथ 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प पर चर्चा होगी और इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी. यह बैठक छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में अब भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र चुनौती बने हुए हैं. डीजी कॉन्फ्रेंस में आधुनिक पुलिसिंग के तरीकों, तकनीक का उपयोग करके निगरानी (जैसे तकनीकी निगरानी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों और राज्यों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने (इंटेलिजेंस शेयरिंग) जैसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और योजनाएं बनाई जाएंगी. देशभर के शीर्ष पुलिस अधिकारी और नीति निर्धारक मिलकर आंतरिक सुरक्षा पर मंथन करेंगे.

स्पीकर हाउस में PM के रुकने की व्यवस्था

3 दिनों तक चलने वाले बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर में ही रुकने की संभावना है और बताया जा रहा है कि पीएम के रुकने के व्यवस्था स्पीकर हाउस में की जा सकती है. हालांकि, अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इसके अलावा यह जानकारी भी सामने आ रही है कि सभी अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था शासकीय भवनों में होगी.

