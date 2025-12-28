रायपुर में समोसे को लेकर बवाल! कुत्ते को सुंघाकर वापस ट्रे में रखने पर भड़का दुकानदार, युवक को कूटा; फिर...

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुंदर नगर इलाके में एक अजीबो गरीब घटना सामने आई है, जहां एक मामूली समोसे और एक पालतू कुत्ते को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हो गई. यह घटना डीडी नगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, जहां एक युवक और एक स्नैक सेंटर के मालिक के बीच हिंसक झड़प हो गई. नाश्ता सेंटर के मालिक का आरोप है कि युवक अपने पालतू कुत्ते को दुकान पर लाया एक समोसा लिया, कुत्ते को उसे सुंघाया और फिर उसे वापस ट्रे में रख दिया. जब मालिक ने आपत्ति जताई तो उसके साथ मारपीट की गई. वहीं युवक की बहन ने आरोप लगाया कि नाश्ता देने पर विवाद हुआ और उसके भाई से मारपीट की गई. पुलिस ने दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज किया है.

कुत्ते को समोसा सुंघाकर वापस ट्रे में रखने पर भड़का दुकानदार

दरअसल, यह घटना डीडी नगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, जहां एक युवक और एक नाश्ता सेंटर के मालिक के बीच गरमागरम बहस और लड़ाई हो गई. नाश्ता सेंटर के मालिक ने आरोप लगाया कि युवक अक्षय झा अपने पालतू कुत्ते को दुकान पर लाया और उसे समोसा दिया, जिसे कुत्ते ने सूंघा लेकिन खाया नहीं. इसके बाद युवक ने समोसे को वापस ट्रे में रख दिया. जब मालिक ने आपत्ति जताई तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की. इस बीच युवक की बहन ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके भाई ने कुत्ते को नाश्ता दिया था, और जब कुत्ते ने उसे नहीं खाया और उसने उसे वापस दुकान में रख दिया तो उस पर मारपीट की गई. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

जानिए पूरा मामला

नाश्ता सेंटर संचालक के मुताबिक अक्षय ने दुकान की ट्रे से एक समोसा लिया और अपने कुत्ते को सुंघाया. जब कुत्ते ने उसे नहीं खाया तो अक्षय ने वही समोसा वापस उसी ट्रे में रख दिया जहां दूसरे कस्टमर्स के स्नैक्स रखे थे. जब मालिक ने साफ़-सफाई और हाइजीन की चिंता जताते हुए आपत्ति जताई, तो बात बढ़ गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज हुई और फिर मारपीट हो गई. हालांकि मामले में तब नया मोड़ आया जब अक्षय की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसका दावा है कि अक्षय ने सिर्फ़ अपने कुत्ते को नाश्ता खिलाने की कोशिश की थी, और जब कुत्ते ने उसे नहीं खाया तो उसने उसे वापस रख दिया, जिसके बाद मालिक ने बिना किसी वजह के उसके भाई के साथ मारपीट की.

