रायपुर

Diwali 2025: छत्तीसगढ़ में दिवाली की सरकारी छुट्टी कब? कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, बैंकों-ऑफिसों में भी नहीं होंगे काम

Diwali Holiday 2025: छत्तीसगढ़ में दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर को रहेगी और इस दिन पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में सभी बैंक भी बंद रहेंगे.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:46 AM IST
Diwali 2025 Calendar: रोशनी का त्योहार दिवाली आने में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है और इसके नजदीक आते ही बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है. इस बीच लोग सबसे ज्यादा यह बात जानने को लेकर उत्सुक हैं कि दिवाली की छुट्टी किस दिन होगी. दिवाली के मौके पर कितने दिन स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे और कितने दिन बैंकों और सरकारी कार्यालयों में कामकाज नहीं होगा. तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार दिवाली की छुट्टी (Diwali Holiday 2025) 20 अक्टूबर को रहेगी. इस दिन पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल-कॉलेजों  और बैंकों में भी छुट्टी रहेगी.

छत्तीसगढ़ में 8 दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी

आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ में दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज को लेकर 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही 19 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को रविवार की वजह से स्कूल बंद रहेंगे. इसका मतलब दिवाली में कुल 8 दिनों तक छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में 20 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी रहेगी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली पर दी सिर्फ 1 दिन की छुट्टी

छत्तीसगढ़ सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 20 अक्टूबर को सिर्फ 1 दिन दिवाली की छुट्टी रहेगी और इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. इससे 1 दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को रविवार है तो इस दिन भी सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. इसके अलावा 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाईदूज पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा. हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार ने 27 अक्टूबर को छठ पूजा की सार्वजनिक छुट्टी दी है और 28 अक्टूबर को भगवान सहस्‍त्रबाहु जयन्‍ती पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा. बता दें कि सार्वजनिक छुट्टियों पर सभी सरकारी ऑफिस के अलावा स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं, जबकि ऐच्छिक छुट्टियों में से 3 छुट्टियां प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को उनकी इच्छानुसार दी जाती हैं.

ये भी पढ़ें- MP में 20 या 21 अक्टूबर, दिवाली की छुट्टी किस दिन? स्कूल-कॉलेज, बैंक-ऑफिस कितने दिन रहेंगे बंद

छत्तीसगढ़ में बैंकों में भी दिवाली की सिर्फ 1 दिन की छुट्टी

सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों की छुट्टी का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है और आरबीआई हर राज्य के लिए हर साल इसको लेकर लिस्ट जारी करता है. आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार, छत्तीसगढ़ में दिवाली की सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रहेगी और 20 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 19 अक्टूबर को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे. यानी छत्तीसगढ़ में दिवाली पर लगातार 2 दिन बैंक बंद रहेंगे. 18 अक्टूबर को महीने का तीसरा शनिवार है तो इस दिन सभी बैंकों में तय समय के अनुसार काम होंगे.

20 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली

बता दें कि हर साल कार्तिक मास के अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और इस बार यह 20 अक्टूबर को होगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर दोपहर 3:45 बजे शुरू होकर अगले दिन 21 अक्टूबर शाम 5:50 बजे खत्म हो रहा है. ऐसे में इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और कार्तिक अमावस्या का दान-स्नान 21 अक्टूबर को होगा.

