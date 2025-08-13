Raipur News: रायपुर में पागल कुत्ते का आतंक, 12 घंटे में 12 लोगों को काटा! माना में दहशत का माहौल

Dog Bite News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुत्तों का आतंक दिन रात बढ़ता ही जा रहा है. आए दिन कोई न कोई आवार कुत्तों का शिकार हो ही जाता है. ताजा मामला राजधानी के माना क्षेत्र से आ रहा है. जहां एक पागल कुत्ता लोगों पर लगातार हमलावर है. बीते मंगलवार को इस पागल कुत्ते ने 12 लोगों को काट लिया. माना क्षेत्र में पागल कुत्ते के आतंक से दहशत बना हुआ है. लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, बीते मंगलवार को रायपुर के माना क्षेत्र में सुबह से शाम तक एक पाकल कुत्ते ने 12 लोगों को काट लिया. कुत्ते ने जिन लोगों को अपना शिकार बनाया, उसमें 11 वर्ष के बच्चे से लेकर 75 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल हैं. कुत्ते के काटने के बाद लोग दोपहर 2:45 बजे से शाम 7:45 बजे तक रेबीज का इंजेक्शन लगवाने माना स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते रहे. इस दौरान कुछ लोगों को स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मेकाहारा भी रेफर कर दिया गया.

दो टीमें कर रही कुत्ते की तलाश

माना क्षेत्र में पागल कुत्ते की आंतक की जानकारी मिलते ही नगर पंचायत की दो टीमें कुत्ते को पकड़ने के लिए निकल गई. लेकिन देर रात तक उसने कुत्ते को पकड़ने में सफलता नहीं मिली. नगर पंचायत माना कैंप के उपाध्यक्ष के. याबू के मुताबिक, कुत्ता अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है. यह पागल कुत्ता भूरे रंग का है. जो अलग-अलग इलाकों में घूम-घूम कर लोगों को काट रहा है.

जानिए क्या बोले सीएमओ

नगर पंचायत माना सीएमओ सौरभ बाजपेयी ने बताया कि पागल कुत्ते को किसी ने हमारे क्षेत्र में लाकर छोड़ दिया है, जिससे जो लगातार आम लोगों पर हमला कर रहा है. पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए दो टीमें लगाई गई हैं, लेकिन वह अलग-अलग जगह जाकर लोगों को काट रहा है. अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है.

